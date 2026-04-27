«Este país no se va a parar»: El mensaje de Diosdado Cabello a los sectores que llaman a paro

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que Venezuela no se va a parar a pesar de los llamados que han realizado algunos sectores en el país.

«Los que pidieron sanciones quieren seguir exprimiendo para ver hasta donde llega, por allí algunos andan llamando a paro, pero este país no se va a parar, ya hemos aprendido esas cosas», indicó.

Asimismo, sostuvo desde Mérida que los que llaman a paro «son los mismos de 2002 y el fin es el mismo, pero hay que llamar a todos los sectores que se sumen porque este país lo vamos a sacar adelante nosotros».

DIOSDADO CABELLO Y EL CONTRABANDO

Por otra parte, Diosdado Cabello se refirió al tema de contrabando de productos.

«Yo me comprometo firmemente a atender el tema del contrabando. Hay que ser muy severos con eso porque eso termina afectando al productor y al país. Además, viene con un precio que no es competitivo para ellos porque es un producto de contrabando y traen insumos de mala calidad», dijo.

«Que no ocurra que un productor o un campesino con su carga lo agarren en una alcabala y le quiten una parte de la carga porque es un pago, mil veces negativo», comentó.