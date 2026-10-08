Este es el plan que dijo la ministra de Hábitat y Vivienda para la preparación de ciudadanos ante cualquier situación de riesgo

El gobierno nacional lanzó el miércoles un plan de formación y gestión para que los ciudadanos estén preparados para «cualquier situación de riesgo», mientras que el país permanece conmocionado por los terremotos del 24 de junio.

La ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, concedió una entrevista al programa Al Instante y habló sobre este plan. El objetivo es que los venezolanos «en cualquier situación de riesgo estén preparados».

«Nos va a permitir en corto tiempo que todos se activen hacia un plan piloto y que todos estén formados frente al riesgo», apuntó Posani. Distintos organismos y autoridades formarán parte de este proyecto.

Posani precisó que el plan cuenta con el apoyo de Protección Civil y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI). Tras el lanzamiento del proyecto el miércoles en Ciudad Tiuna, en Caracas, será replicado en otros urbanismos de la entidad.

RECUPERACIÓN DE LOS TERREMOTOS

Por otra parte, Posani aseguró que las autoridades avanzan en la reconstrucción de viviendas y, hasta el momento, se han entregado 709. Igualmente, recordó que el gobierno prometió 4.000 hogares para los damnificados del terremoto.

«En lo que resta del año, octubre, noviembre y diciembre vamos a entregar las 3.328 (restantes)», dijo Posani. Igualmente, precisó que antes de que termine el año estarán listas unas 200 viviendas en el sector Mami, en Catia La Mar.

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Posani también negó los rumores de falta de materiales para la construcción de viviendas para los afectados. «No tenemos en este momento problemas (…) hay mano de obra y quiere decir que en todos los estados estamos trabajando», sentenció.