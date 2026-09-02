«Estamos haciendo historia»: Delcy Rodríguez y secretario de Energía de EEUU encabezaron firma de acuerdos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la firma de acuerdos energéticos junto al secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright.

«Estamos haciendo historia con la firma de importantes acuerdos, donde la empresa Chevron expande su presencia, inversiones y su tecnología en nuestro país. Y expresa también la sinergia entre la industria petrolera venezolana y Chevron. Yo digo que tanto Chevron como ENI son empresas que han estado en momentos malos y buenos y me complace que este sea un buen momento para seguir avanzando», expresó.

Destacó que los acuerdos van a permitir un incremento importante de la producción petrolera en el país.

«Cuando hablo de incrementar la producción hablo del bienestar del pueblo venezolano, que ese incremento de producción en la industria petrolera, gasífera y petroquímica se traduzca en más empleos, en más salarios, en servicios públicos, hospitales, escuelas, alimentación, el bienestar de un país», dijo.

DELCY RODRÍGUEZ SOBRE LOS ACUERDOS

Rodríguez sostuvo que hay que superar las dificultades y avanzar a través del desarrollo de sus recursos naturales.

«Hoy Venezuela tiene un marco legal regulatorio que le permite acceder a inversiones importantes para el desarrollo de su industria y que ese desarrollo se traduzca en el día a día de la vida de la gente, que el ciudadano venezolano pueda sentir que todos estos contratos que estamos suscribiendo se traduzcan en su vida», apuntó.

A su juicio, «en muy poco tiempo» los venezolanos verán activaciones en regiones donde se están dando esas inversiones.

«Espero que estos acuerdos sean de mutuo beneficio, espero que para sus países, Italia, Estados Unidos, la fórmula energética signifique también a contribuir al equilibrio energético internacional», señaló.

Por último, Delcy Rodríguez aseguró que el diálogo diplomático con EEUU y el resto de países es «el camino para relacionarse y para tener cooperación y bienestar para los países».