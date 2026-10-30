Esta es la propuesta de la defensa del capitán Caguaripano para poder obtener su libertad

El militar y preso político Juan Carlos Caguaripano, encarcelado desde 2018, estaría dispuesto a partir al exilio con tal de conseguir su libertad. Así lo reveló este jueves su abogada defensora, Theresly Malavé.

La jurista concedió una entrevista al periodista David Placer. Al abordar la situación del capitán Caguaripano, reveló la propuesta del «acuerdo de salida voluntaria del país», facilitando la liberación o excarcelación de presos políticos.

«Juan Carlos Guairipano está ofreciéndole a los despojos de este sistema de justicia venezolano, que aceptaría irse al exilio con tal de obtener la libertad, la excarcelación», explicó el periodista.

La abogada relató que esta propuesta sería aceptada por Caguaripano y otros presos políticos militares que ella defiende. En tal sentido, estarían dispuestos a salir del país, tanto por su bienestar como por el de Venezuela.

«Si ellos nos ven como un obstáculo o le han vendido a los demás que nosotros vamos a salir a luchar contra qué y en minusvalía, nosotros aceptamos por la paz de la nación, porque no siga este capítulo de presos políticos irnos del país voluntariamente», expuso la abogada.

CAGUARIPANO SIGUE A LA ESPERA

Las autoridades nacionales han excarcelado a más de mil de presos políticos en los últimos meses, aunque todavía cientos permanecen a la espera de alcanzar su libertad. Uno de ellos es Caguaripano, al igual que decena de militares y funcionarios de seguridad.

Ante este escenario, la abogada confirmó que «ha tenido varias reuniones» sobre la propuesta y espera que el gobierno acepte. «Sería una bendición que pudieran salir de ello y te puedo asegurar que se afloja esa tuerca», acotó.

Caguaripano y otros 22 coimputados fueron condenados a 30 años de prisión por el caso Paramacay. Presentaron hace unas semanas una impugnación ante la Corte de Apelaciones del estado Carabobo. Sin embargo, el proceso no ha avanzado favorablemente y todavía no hay una sentencia al respecto.

Según cifras manejadas por el Foro Penal, Venezuela cuenta todavía con 322 presos políticos, 182 de ellos civiles. Contando a Caguaripano, hay 140 militares privados de libertad por motivos políticos.