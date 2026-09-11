«Escuelas que funcionaron como campamentos tras los terremotos están recuperadas», dijo el ministro Rodriguez

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, desde el Liceo José Ávalos de Caracas y a pocos días del regreso a clases, se refirió sobre las escuelas que funcionaron como campamentos transitorios tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante su intervención, anunció que las escuelas que funcionaron como campamentos transitorios tras el doblete sísmico quedaron completamente recuperadas y equipadas con impermeabilización, pintura, laboratorios y cocinas.

Una de las mayores inquietudes tras habilitar los planteles como refugio para los damnificados era el estado en que quedarían una vez desocupados. El ministro aseguró que ese temor quedó superado.

«Una de las preocupaciones que teníamos al abrir las escuelas como campamentos era que quedaran deterioradas. Sin embargo, terminaron en muchísimas mejores condiciones de como estaban antes», sostuvo el funcionario.

Rodríguez también destacó el trabajo por evitar que la contingencia afectara el calendario académico de los estudiantes.

Al respecto, señaló que se está «haciendo un esfuerzo por recuperar el tiempo escolar. El tiempo escolar de los niños es sagrado. Si no se respeta el tiempo escolar, no se le puede dar todo el contenido a los niños que está planificado», enfatizó.

ESTUDIANTES REZONIFICADOS

Según las cifras presentadas, más de 86.000 estudiantes fueron rezonificados para garantizar su continuidad educativa mientras avanzan las reparaciones a escala nacional y la entrega de 14 nuevas escuelas.

Apuntó que el país pasó de 5,5 millones de estudiantes en el año escolar 2024-2025 a 5,9 millones en el ciclo 2025-2026, y actualmente registra 6.009.000 inscritos, con la meta oficial de alcanzar los 7 millones este período.

De cara al inicio formal de clases el próximo lunes, 14 de septiembre, el ministro reiteró el compromiso del despacho con la infraestructura educativa del país.

«No vamos a descansar hasta que todas las escuelas estén en mejores condiciones», dijo el ministro Héctor Rodríguez.