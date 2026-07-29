‘Escuela sin muro’ podría ser el plan B para próximo año escolar de colegios afectados por terremotos

Fausto Romeo, director general de Consenso Educativo, informó que varios colegios privados resultaron afectados durante los terremotos del 24 de junio y explicó cuál podría ser el plan B que aplicarían de cara al próximo año escolar que tiene previsto iniciar en septiembre.

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, Romeo propuso que se aplique el plan escuela sin muro, «un espacio seguro de manera temporal donde puedan ser ubicados estos estudiantes».

«La alternativa es que el colegio que quedó afectado y colapsó, pero al lado tiene una cancha deportiva pueden construir por medio del Estado venezolano, Unicef y organismos internacionales una gran carpa como las que ponen en las exposiciones de ferias en el CCCT. Pero tiene que tener unas condiciones mínimas como tener un espacio agradable, dividido. No puede ser en una carpa todos los estudiantes, deben ser divididos en espacios para 25 o 30 estudiantes», comentó.

Asimismo, señaló que también debe contar con ventilación, por ejemplo esos grandes aires acondiciones. «También debe haber baños y no pueden ser estos portátiles de feria, tienen que ser realmente de capacidad para atender a 200 o 300 estudiantes», dijo.

Destacó que el otro punto importante tiene que ver con los alimentos. «Esa escuela privada o pública debe contar con alimentos que deben ser otorgados por un organismo internacional. ¿Por qué es importante la comida? Porque la susceptibilidad de los padres es muy alta con respecto a dejar a sus hijos. De hecho, he bajado varias veces a La Guaira y no quieren dejar a sus hijos solos y cuando hay comida al menos lo llevo uno o dos días», apuntó.

Romeo acotó que incluso se puede habilitar en un galpón que esté desocupado. «Se limpia, se colocan cubículos para 30 estudiantes», expresó.

ESCUELAS PRESTAN SUS ESPACIOS

Fausto Romeo sostuvo que otra alternativa es que un colegio que no fue afectado y esté en buenas condiciones preste sus espacios a la unidad educativa que sí resultado con daños.

«Para que en la mañana trabaje ese colegio (que no tuvo daños) y en la tarde trabaje el colegio afectado tal como sucedió en el deslave de Vargas», agregó.

¿CLASES REMOTAS?

El también director y coordinador de educación de Consecomercio consideró que las clases remotas no son recomendables.

«Las clases remotas se demostró durante el COVID que no es lo más recomendable, puede ser algo muy particular, un reforzamiento, un curso, un taller, una formación de dos o cuatro horas por tres días a la semana y de dos o tres semanas, eso puede servir. Pero las clases remotas deben estar totalmente descartadas, es preferible el plan de escuelas sin muros», comentó.

A su juicio, la educación remota todo un año escolar no va a funcionar. «El estudiante va a sentir que está siendo desplazado cuando sus compañeros tienen clases presenciales y él está en su casa y se para a las 9 o 10 a.m. y va a bajar mucho el rendimiento. Por mi parte yo lo descarto y el Ministerio de Educación creo que ni siquiera lo está tomando en consideración», manifestó.

ESCUELAS DAÑADAS

Fausto Romeo afirmó que no hay cifras oficiales de cuántos colegios resultaron afectados en los terremotos. Al tiempo que sostuvo que es lamentable que tampoco se tenga una cifra de estudiantes que fallecieron o están desaparecidos tras los movimientos telúricos.

«Dicen que fueron muchos, nada más de un colegio fueron 15. Eran muchachos de quinto año de bachillerato. Estaban ensañando para el acto de fin de curso en un edificio que colapsó en La Guaira», mencionó.

Sobre las escuelas privadas que quedaron derrumbadas, expresó que fueron 18 planteles en toda Venezuela.

«Hay uno que quedó totalmente destruido y los mismos propietarios lo decían. Pero cuando empezaron a sacar todo lo que era la parte de adelante se dieron cuenta de que atrás tienen seis salones que no tienen ni un rasguño. Y ellos dicen que van a empezar por allí. Es sorprendente y los milagros existen. De hecho daban por pérdida total y pensaban que no tenían ningún salón disponible y resulta ser que al sacar los escombros se dieron cuenta de que en esa parte adicional no fue tocado por la destrucción», contó.

Incluso en su inventario tiene otras unidades educativas colapsadas en la Gran Caracas. Entre ellos el San Judas Tadeo en La Pastora, el Iberoamericano en El Junquito, y una escuela municipal en El Hatillo.

«Ahora con daños de afectación de mampostería, pero no de estructura, son varios: 32 planteles en El Junquito y 55 en Caracas aproximadamente», dijo.

Sin embargo, se refirió al inicio de clases en todos los planteles de los 335 municipios del país.

«Yo creo que más de 332 o 333 van a empezar tranquilamente. De hecho, Caracas se va a activar. Esta semana mandaron a activar los colegios de forma moderada si no tienen ninguna afectación para el cierre académico, administrativo y proceso de grado para bachillerato. Para La Guaira o en El Junquito, habrá dos o tres municipios que no van a poder iniciar en septiembre», aseguró.

REPARACIONES A COLEGIOS

Fausto Romeo apuntó que hay colegios afectados que reciben ayuda como los de la AVEC, colegios cristianos, colegios de Fe y Alegría.

«En La Guaira hay un solo colegio de Fe y Alegría, yo mismo lo visité. Tiene afectado es el muro perimetral. Pero yo me imagino que ya lo están levantando y antes del 15 de septiembre debe estar totalmente listo», dijo.

Aunque mencionó hay colegios que están recibiendo ayuda por parte de las mismas congregaciones, ayudas internacionales como Unicef.

«¿Pero qué pasa con los colegios totalmente privados? Las ayudas tienen que llegar. Sin embargo, puedo anticiparte que conjuntamente con lo que estoy trabajando actualmente que es una organización mexicana que se llama Escuela Segura que surge en el año 2017 en ese país, los colegios vieron que estaban ayudando a las iglesias, hospitales, edificaciones, pero a la educación privada no la ayudaban y se organizaron», afirmó.