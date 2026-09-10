«Es ridículo alardear que el país es rico en petróleo y toda la población es pobre», dice Ernesto Paraqueima

En el marco de los recientes acuerdos petroleros firmados por las autoridades venezolanas con empresas internacionales, Ernesto Paraqueima, exalcalde de El Tigre en el estado Anzoátegui, señaló que es «ridículo» alardear que el país es rico cuando toda la población es pobre.

«Lo dijo el padre libertador, que todo lo que hubiese debajo del subsuelo le pertenece al Estado. Ese es el escudo de los representantes de todos los gobiernos para defenderse, pero el problema es que quedamos en ridículo cuando alardeamos que el país es rico, y millonario en petróleo, oro, diamantes y todo lo que se nos ocurra, pero toda la población es pobre, todos los sueldos son miserables, las urbanizaciones están ranchificadas, es decir la clase media profesional desapareció, el sueldo es simbólico. Entonces quedamos como unos tontos, no tiene sentido alardear de una riqueza que tú no la tienes ni la has tenido», comentó durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital.

EL RECURSO PARA LAS REGIONES

En ese sentido, Ernesto Paraqueima sostuvo que está planteando que las regiones, «que son ricas con mucha materia prima, pueda la gente tener acceso a ella».

«Que todo lo que esté debajo de la tierra, como pasa en Texas, le pertenece al propietario, a la gente, al dueño de su casa, al dueño de su conuco o finca. Todo lo que esté debajo de la tierra, oro, petróleo o gas, es de él y tiene la capacidad de negociar con los que puedan explotarlo. Eso lo vamos a convertir en un valor de la tierra muy grande y nuevos ciudadanos millonarios», comentó.

Destacó que el 50 % de todas las reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco quedan en su región.

«Si sigue la centralización, es decir todo lo decide Miraflores, entonces esas regiones van a producir muchas riquezas pero tendrán mucha pobreza y desidia», dijo.

EL IVA

Además, Ernesto Paraqueima manifestó que el IVA tiene que llegar a 5%.

«Planteamos que la mitad del IVA se quede en la región. Eso bajará el costo de la vida, le dará un oxígeno al comercio y a la población. Un porcentaje de la gasolina consumida en los municipios del país debe también quedarse en la región y eso lo vamos a ver nosotros en asfalto, escuelas, autopistas, carreteras, canchas deportivas, en espacios públicos. Los servicios deben ser controlados por el gobierno municipal y no nacional como el aseo, el gas, el agua y por qué no la electricidad», afirmó.

ACUERDO PETROLERO

A juicio de Ernesto Paraqueima no existe nadie en Venezuela que haya leído o tenga información sobre los acuerdos petroleros firmados por las autoridades del país.

«Tengo fuentes que están vinculadas al tema petrolero que no saben qué dice la letra pequeña, no tienen idea. Empresas norteamericanas llevaron el desarrollo de nuestra región y la población quiere que vuelvan porque eso va a generar construcción, empleos, el comercio de venta de materiales», señaló.

SALARIO Y DOLARIZACIÓN

Con respecto a una posible dolarización del país, Ernesto Paraqueima se mostró de acuerdo con la medida.

«El aumento de salario se genera con inversión y no con un decreto donde te simulan poner unos ceros en una moneda que no existe y no tiene valor. Entonces caigo en la dolarización, yo estoy de acuerdo con eso porque más allá de que los salarios van a aumentar, más allá de que esa es la moneda de respaldo, la que tiene confianza y la que los inversionistas van a poder creer y van a poder ahorrar, la banca que esté arruinada puede abrir el crédito», manifestó.

Asimismo, apuntó que con la dolarización «lo mejor es que va a tener que sincerar la cuenta del Estado».

«Este va a ser el presupuesto no le puedes poner más ceros, por lo tanto ese poco de empleados parasitarios que están chupando de la teta pública van a tener que irse y yo lo digo con experiencia propia. Y si los salarios los van a dolarizar se irían los reales nada más en una gobernación, entonces hay que sacar a esa gente que no hace nada. Pero yo quiero saber, ¿Quién es el político que quiera dirigir el país que va a decir esa gran verdad?», comentó.

EL APOYO A TRUMP

Ernesto Paraqueima mostró su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Yo estoy con Trump porque yo estaba preso y aquí nadie me iba a sacar de la cárcel, cada vez que yo iba al juicio y me hacían los traslados esposado y uniformado, eso era una actividad simbólica. Estaba haciendo el ridículo allí porque el juez estaba puesto por el PSUV, los fiscales eran del PSUV y mi abogado era puesto por el Psuv y el que me mete preso es Maduro, Cilia Flores y Tarek William Saab», recordó

«Todo cambió a partir del 3 de enero. El que le ha dado la oportunidad a mi región para salir adelante es Trump (…) nosotros tenemos que darle petróleo y él nos tiene que dar bienes y servicios, energía para sacar el petróleo porque nosotros en la región tenemos cuatro horas sin luz todos los días, porque lo normal es seis horas sin luz», mencionó.

EL TSJ Y EL CNE

Ernesto Paraqueima resaltó que la actual mesa de diálogo ha dado resultados porque «el que manda es Trump y no ellos. Están en la mesa sentados para ejecutar un plan, tienen a cinco de cada lado y me parece extraordinario y me encanta lo del TSJ, pero el detalle es en las personas».

Incluso mencionó que tener 30 miembros del TSJ es «demasiado» y consideró que el Poder Judicial podría funcionar con solo 12. «Esa persona que llegue allí debe administrar justicia y que sea equilibrada, justa; por lo tanto la garantía es que no dependa de un político, no dependa de una fuerza, que sea una persona independiente», dijo.

Además, afirmó que el CNE debe ser elegido con el mismo método que el TSJ, aunque sostuvo que una vez que esté constituido deben «venir las elecciones regionales y el mismo año las parlamentarias para tener un nuevo Congreso. El TSJ como el primero pudiera decir que volvemos a las dos cámaras, una de parlamentarios y otra de senado, eso pudiera ser, no estoy diciendo que debería ser».