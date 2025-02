«Es parte de los coyotes»: Cabello acusó al presidente de Panamá de permitir flujo migratorio por el Darién

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de permitir el paso de migrantes irregulares por la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre ese país y Colombia.

Cabello habló sobre la crisis migratoria durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Para el ministro, el mandatario panameño está involucrado en el tráfico de migrantes por el Darién.

«No será el presidente de Panamá el que va a ayudar a Venezuela, ese es parte de los coyotes, porque él permitió que por la selva del Darién ocurriera todo eso. Cuide su territorio», dijo Cabello.

Mulino dijo la semana pasada que su gobierno podría trasladar a migrantes venezolanos hacia la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en caso de que haya un «flujo inverso» por la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos.

Cabello rechazó esta propuesta de Mulino y criticó sus capacidades para hacer frente a la crisis migratoria en la zona. «Controle su lado primero para decir que va a llevar a alguien a la frontera con Venezuela», agregó.

CABELLO DESTACA PLAN VUELTA A LA PATRIA

El ministro también destacó el plan Vuelta a la Patria, con el que el gobierno ha repatriado a migrantes. No obstante, aseguró que varios vuelos no se han podido llevar a cabo por las medidas de algunos gobiernos de la región.

«Hay gobiernos, entre otros, como el de Panamá, que no permiten el reabastecimiento de los aviones (venezolanos)», dijo Cabello. «No permiten que aterricen (…) No es nuestra culpa», añadió.

Cabello concluyó que esta situación se debe a una «gran campaña» y a los coyotes que tienen una «agencia» en el Darién, aunque esto no ha impedido que más de 900.000 migrantes hayan regresado con el plan, según el ministro.