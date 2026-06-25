EPA activa sus tiendas como centros de acopio

Ante el suceso natural que se registró la tarde de este miércoles 24 de junio en gran parte del país, la red de ferreterías activó las 16 tiendas a nivel nacional como centros de acopio.

Con el firme compromiso de brindar apoyo a las comunidades afectadas, EPA anunció que funcionará como receptor de enseres desde hoy jueves 25 de junio hasta el 5 de julio, para ayudar a los más afectados en este momento.

De esta manera, los clientes y vecinos podrán dirigirse a las tiendas y apoyar con la donación de artículos básicos de primera necesidad, entre los que vale mencionar: alimentos no perecederos, agua potable, medicinas, productos de higiene personal, pañales, ropa en buen estado, sábanas, cobijas, linternas, entre otros.

Adicionalmente, se comparten algunas recomendaciones, como acciones preventivas ante una eventualidad sísmica:

● Identifique las zonas de seguridad internas y externas, así como las rutas de evacuación tanto en la oficina como en el hogar

● Ubique las llaves de paso de agua, gas y electricidad

● Tenga accesible un botiquín de primeros auxilios y un bolso de emergencia, incluyendo documentos de identificación y llaves en un lugar fijo cerca de la salida.

● Designe un punto de encuentro seguro con su familia fuera de casa.

Durante un sismo intente mantener la calma y prepárese para evacuar de forma segura, una vez que termine el movimiento, diríjase a un refugio seguro, aléjese de ventanas, repisas u otros objetos grandes que se puedan caer.

Una vez haya culminado la actividad sísmica desaloje el lugar lo más pronto posible y en orden. No utilice fósforos, ni velas, ni encendedores. Manténgase en una zona segura fuera de edificios y estructuras.

Las donaciones se estarán recibiendo en las 16 tiendas, dentro de sus respectivos horarios. Para mayor información puede seguirnos en las redes sociales @FerreteriaEPAVenezuela en Instagram, X y Ferretería EPA Venezuela en Facebook o a través de EPA en línea.