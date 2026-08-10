¿Enviarán a rescatistas? El mensaje del gobierno de Delcy Rodríguez tras terremoto en Colombia

El gobierno de Delcy Rodríguez expresó su más profunda solidaridad y fraternidad con los colombianos ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de su territorio la mañana de este lunes.

«Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos», indicó la Cancillería a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales.

Asimismo, anunció que están listos para enviar rescatistas venezolanos para atender la emergencia.

«El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de Protección Civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación», acotó.

La República Bolivariana de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano y de sus autoridades, expresa su más profunda solidaridad y fraternidad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del… pic.twitter.com/JvV1mhMlrm — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 10, 2026

Para finalizar, la cancillería envió un mensaje de esperanza a los afectados.

«Extendemos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y nuestros deseos de pronta recuperación para los heridos y las zonas afectadas», comentó.