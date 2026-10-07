Entró en funcionamiento la unidad TZ07 en Termozulia: Se han incorporado 300 megavatios al sistema eléctrico en las últimas horas

Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, anunció que ya está en pleno funcionamiento la unidad de generación termoeléctrica TZ07 en el complejo termoeléctrico General Rafael Urdaneta del estado Zulia, luego de un proceso de sincronización de varios días con el Sistema Eléctrico Nacional.

«La incorporación de esta unidad, junto a la unidad TZ05, sincronizada el día de ayer suman un total de 300 megavatios para atender la demanda energética de la región occidental y principalmente la demanda energética de la entidad zuliana», explicó.

En este sentido, destacó el trabajo conjunto entre ingenieros de Corpoelec con la empresa privada.

Además, resaltó otros trabajos que se están haciendo para estabilizar la red eléctrica en todo el país. «Debo informar la llegada de un transformador de alta potencia de marca Siemens que va directamente a instalarse en la subestación eléctrica El Furrial», acotó.

«Esta instalación constituye la fuente principal de energía del oriente del país, por lo que la incorporación de este equipo otorgará mayor confiabilidad y estabilidad en nuestro sistema eléctrico nacional en esta importante región del país», concluyó.

Las acciones forman parte del plan anunciado por las autoridades nacionales para incrementar la capacidad de generación y atender las necesidades del sistema eléctrico venezolano. Esto en medio de una ola de protestas, en su mayoría en el interior del país, por los constantes apagones que duran muchas horas.