Encuestadora DataViva: amplio rechazo a acciones contra activos venezolanos y a una agresión militar extranjera

La más reciente encuesta nacional de la firma DataViva muestra un rechazo amplio y sostenido de la opinión pública venezolana a acciones que afectan los activos estratégicos del país, a cualquier forma de agresión militar extranjera y una disminución significativa del apoyo a María Corina Machado.

De acuerdo con los resultados, el 88% de los encuestados considera que la venta forzosa de CITGO constituye un robo de un activo que pertenece a todos los venezolanos, frente a un 12% que la percibe como un derecho de Estados Unidos, reflejando una visión mayoritaria de defensa del patrimonio nacional.

En la misma línea, el rechazo a acciones militares extranjeras alcanza niveles prácticamente unánimes. El 96% de los consultados se manifiesta en desacuerdo con una acción militar de Estados Unidos contra un barco petrolero venezolano, registrando uno de los niveles más altos de consenso observados en el estudio, incluso entre sectores tradicionalmente polarizados.

Los resultados también evidencian un aumento del rechazo y una caída sostenida del apoyo a María Corina Machado. El 89% de los entrevistados expresa rechazo o mucho rechazo hacia su figura, mientras que solo un 11% expresa apoyo o mucho apoyo, mostrando una desconexión marcada con amplios sectores de la población.

Asimismo, la encuesta revela una deslegitimación mayoritaria del Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente. Entre quienes emiten opinión, el 80% considera que dicho reconocimiento es una farsa, percibiéndolo como una acción política sin respaldo social amplio ni capacidad de cohesión, incluso dentro de la oposición.

Ante la hipótesis de un ataque militar extranjero contra Venezuela, predomina una postura de rechazo general. El 90% rechaza la idea de una agresion militar de EEUU, mientras que solo un 6% expresa estar de acuerdo, confirmando su carácter claramente minoritario.

En conjunto, los resultados reflejan una opinión pública orientada a la defensa de la soberanía, el rechazo a la intervención extranjera y la pérdida de apoyo hacia liderazgos y narrativas percibidas como contrarias al interés nacional.

NOTA DE PRENSA