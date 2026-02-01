Encontraron en Monagas un petroglifo de miles de años de antigüedad, esto dijeron las autoridades

Un petroglifo con una antigüedad estimada de entre cuatro mil y ocho mil años fue hallado en las áreas jurisdiccionales del municipio Cedeño, en el estado Monagas, lo que representa un histórico descubrimiento para la entidad.

Los grabados arqueológicos se ubican en la zona alta de la comunidad Quebrada Seca, perteneciente a la parroquia San Félix. El hallazgo se realizó a unos 3,5 kilómetros de esta población cedeñense, situándose a una altitud de 647 metros hacia el noreste del municipio.

La importancia del hallazgo motivó el inicio de trámites ante el Ministerio para la Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El objetivo es proceder con la certificación formal de las piezas para su protección y estudio. «Hoy, hemos protagonizado un encuentro histórico. Somos el primer municipio del estado Monagas donde se realiza un hallazgo de petroglifos de esta magnitud», destacó al respecto el alcalde Daniel Monteverde, durante la inspección técnica.

Su relevancia radica en la conexión directa que establece con la identidad y el pasado ancestral de la región, reseñó La Verdad de Monagas.

«Vamos a seguir profundizando en nuestra identidad de la mano del Gobierno nacional, porque Cedeño es historia y turismo», concluyó Monteverde tras la confirmación de la data de los grabados.

¿QUÉ ES UN PETROGLIFO?

Un petroglifo es una imagen o diseño grabado sobre una superficie rocosa mediante el uso de técnicas como la percusión, el tallado o la abrasión. A diferencia de las pinturas rupestres (pictografías), que se realizan con pigmentos, los petroglifos implican el desgaste físico de la roca para crear surcos o relieves.

Estas manifestaciones artísticas son de gran importancia arqueológica. Esto se debe a que presentan el pensamiento ancestral. En esencia, civilizaciones antiguas los usaban para plasmar símbolos, animales, figuras humanas o mapas celestes.

Debido a que están grabados en la piedra, pueden sobrevivir miles de años, como los hallados en el municipio Cedeño, que datan de hace 4.000 a 8.000 años.

En muchos casos, servían para delimitar zonas de caza, sitios sagrados o rutas migratorias de los habitantes originarios.