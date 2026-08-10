Venezuela

EN ZULIA: Localizaron a joven que tenía más de 72 horas desaparecida, atravesaba por un cuadro depresivo

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
Maracaibo, En Zulia Joven desaparecida
La joven estuvo desaparecida por más de 72 horas,en Zulia. Fotos RRSS.

La comunidad del sector La Doble R, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, estado Zulia, recobró su tranquilidad luego de que localizaron a una joven que estuvo desaparecida por más de 72 horas.

La familia de la muchacha se mantenía en vilo y su progenitora hizo llamados desesperados a la colectividad y a las autoridades para ubicarla, informó la prensa local.

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Se conoció que, la difusión masiva de sus fotografías, donde se le veía vestida con un conjunto rosado y una prenda negra, resultó determinante para la resolución del caso.

Tanto así que una vecina reconoció la imagen de la joven en portales informativos y en el estado de WhatsApp de uno de los funcionarios policiales. Esto le permitió alertar a las autoridades acerca del lugar donde vieron a Gisela.

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Luego de recibir el reporte, los funcionarios de Polimaracaibo desplegaron el rastreo en una zona intrincada del municipio y lograron ubicarla.

Extraoficialmente, se conoció que la muchacha atravesaba por un cuadro depresivo. Esta condición la habría llevado a alejarse de su entorno familiar.

Luego de localizarla, sometieron a la joven a chequeos médicos y psicológicos y la regresaron con su familia que debe brindarle atención médica y el acompañamiento requerido.

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