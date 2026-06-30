EN VIDEO: Sacaron siete cuerpos del edificio Rita en San Bernardino este 30Jun, entre ellos dos menores

Siete cuerpos sin vida fueron recuperados la madrugada de este martes en el edificio Rita en San Bernardino, Caracas, tras colapsar por los terremotos del 24 de junio.

Entre ellos estaban cuatro mujeres, una de ellas embarazada, una adolescente de 15 años, un niño de 10 años y un hombre, informó el periodista Seir Contreras.

A pesar de la lluvia que registró en horas de la madrugada, los rescatistas se mantuvieron en sus labores.

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LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el lunes que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.

«Se nombró dos grandes comisiones: una para que evaluara la viabilidad de los edificios que fueron afectados porque en ocasiones hay unos que pareciera severamente dañado en las paredes pero las estructuras no sufrieron mayor daño. La otra comisión es para el establecimiento de campamentos provisionales. Tenemos 15 grandes refugios en La Guaira, y otros menos grandes en escuelas o instituciones debidamente dotados. Mientras en Caracas hay 50 campamentos», indicó.