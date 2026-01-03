EN VIDEOS: Reportan largas colas para comprar en supermercados tras ataques y anuncio de Trump

Usuarios de redes sociales han comenzado a reportar colas a las afueras de los supermercados del país después de que Estados Unidos llevara a cabo en la madrugada un ataque en Caracas que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Videos en redes sociales mostraron extensas colas de vehículos a las afueras de un Farmatodo en Maracaibo, con el fin de adquirir insumos. Además, en un supermercado de la ciudad, numerosos ciudadanos se acumularon a las afueras para intentar comprar comida.

Misma situación se vio cerca de las 8:30 am en el municipio San Diego de Carabobo. El metraje difundido por la periodista Heberlizeth González mostró largas colas de ciudadanos esperando para abastecerse.

«Gran cantidad de personas han salido para abastecerse tras registrarse bombardeos en Caracas… Otros locales que no tienen que ver con el rubro de alimentos se mantienen cerrados», afirmó. Además, comentó que el mismo panorama se presenta en diversas gasolineras.

En Lechería, estado Anzoátegui, se formaron también largas filas de ciudadanos para adquirir alimentos, ante el miedo de que ocurra una escalada mayor del conflicto.

TRUMP ANUNCIA ATAQUE Y DETENCIÓN DE MADURO

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos llevó a cabo «con éxito» un ataque a gran escala contra Venezuela. Agregó que Nicolás Maduro quedó detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y que los sacaron del país.

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros «Chinook» y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro. Presuntamente, lo sacaron del país en una de estas aeronaves.