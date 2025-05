EN VIDEOS: Capriles, Stalin González y Henri Falcón acudieron al CNE, así fueron proclamados como diputados a la AN

El dirigente político, Henrique Capriles, acudió este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el acto de proclamación de los diputados electos a la Asamblea Nacional tras las elecciones del 25 de mayo.

Con una gorra de la Virgen de Coromoto, el opositor saludó a los rectores del Poder Electoral y recibió de manos del presidente Elvis Amoroso el documento que lo acredita como parlamentario.

Henrique Capriles consuma su traición a la causa por la libertad de Venezuela. Prioriza su interés personal: acomodarse al sistema para evadir por el momento la irrelevancia política que le espera. La historia deberá recordarlo como un cobarde traidor.pic.twitter.com/VIEVIkg255 — César Báez 🇻🇪 (@cesarbaezc) May 27, 2025

Vale recordar que Capriles quedó electo por la alianza de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio junto a Luis Emilio Rondón, Stalin González, Tomás Guanipa, Henri Falcón y Pablo Pérez.

Por lo que cada uno de ellos también acudió a la sede del CNE.

🇻🇪🔵 Stalin González recibió la credencial del CNE tras ser electo diputado a la AN el 25May. 🎥 VTV #Elecciones25May pic.twitter.com/wbtNWs28Mc — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 27, 2025

Carlos Quintero, vicepresidente del CNE, ofreció el balance general de los resultados con un claro dominio del gobierno de Nicolás Maduro.

“El Gran Polo Patriótico logró 253 parlamentarios; Alianza Democrática, 13; UNT-Única, 11; Fuerza Vecinal, 4 y la Alianza del Lápiz, 1”, dijo

🚨#ÚltimaHora 💢Henri Falcón fue adjudicado como diputado a la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/mJ54Z7RnhH — AgenciaVNews (@AgenciaVNews) May 27, 2025

LO QUE HABÍA DICHO CAPRILES

Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), Henrique Capriles señaló este lunes que «era un resultado previsible».

A su juicio, este 25 de mayo «ganó la abstención y con ello el régimen y los que la promovieron».

«Fue un proceso marcado por la desconfianza, la decepción, la rabia, el miedo sembrado con fuerza en las últimas horas con más detenciones aunado a una campaña de información prácticamente inexistente. El régimen y otros hicieron de todo para que la abstención fuera la gran protagonista y lo lograron. El régimen hoy celebra», expresó.

Sin embargo, Capriles agradeció el esfuerzo de todos los venezolanos que salieron a votar.

«Salieron a expresarse contra el poder, contra la arbitrariedad, que fueron contra la corriente, que no se quedaron en silencio. Agradecer también a quienes salieron a instalar las mesas electorales, a pesar de todas las amenazas y el amedrentamiento. Con las uñas trabajó cada voluntario con la idea de que la voz de la gente que quiere cambio se mantenga viva y no caiga el país en lo que quiere el poder: la desesperanza y luego la resignación», manifestó.

En ese sentido, el opositor, quien ganó un curul en la Asamblea Nacional, indicó que a esos venezolanos «los representaré con fuerza y determinación».

«Maduro y su cúpula podrán querer mostrarse victoriosos, pero no lo son. Lo de ayer no cambia la crisis económica, social y política. El país no amaneció hoy mejor. El país sigue en la búsqueda de recuperar su democracia y el ejercicio pleno de los derechos de su gente. Esto sigue y allí estaremos del lado de la mayoría que sufre», sentenció.

Además, Capriles sostuvo que allí estará para hacerle «una férrea oposición a los responsables de la caótica situación que padece la mayoría de los venezolanos».

«De la mayoría que anhela el cambio por el cual votó el 28 de julio de 2024. De la mayoría que merece una Venezuela democrática, con progreso y oportunidades para todos», dijo.