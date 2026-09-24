EN VIDEO: Venezolanos protestaron en Plaza Venezuela para exigir el regreso de María Corina y elecciones libres

Un grupo de personas salió a protestar este jueves en Plaza Venezuela para exigir a las autoridades que permitan el regreso de la líder de la oposición, María Corina Machado.

A pesar de la lluvia, las personas se han mantenido en el sitio e incluso se puede ver el momento en el que tomaron la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

La protesta para exigir elecciones y el regreso de @MariaCorinaYA ha tomado la autopista frente a la UCV https://t.co/omPLzAG9d4 pic.twitter.com/KC4jkReSuJ — Rafael Hernández (@sincepto) September 24, 2026

Asimismo, un grupo de manifestantes llegó hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Plaza Venezuela para exigir que se realicen elecciones presidenciales.

Con cánticos como «elecciones ya», los protestantes se hicieron sentir.

En Plaza Venezuela: Manifestación pidiendo que @MariaCorinaYA vuelva y elecciones en Venezuela pic.twitter.com/M00bpsO13i — Rafael Hernández (@sincepto) September 24, 2026

«Con todo en contra probamos que ni con persecución, ni con tortura pudieron demostrar que nos ganaron. Nosotros ganamos el 28 de julio y lo probamos. Ni con tortura, ni con muertos pudieron evitar la voluntad de este país», dijo uno de los voceros.

#AHORA | Frente al CNE los caraqueños mandan un mensaje claro, no tenemos miedo y estamos listos para contarnos de nuevo. ¡Elecciones presidenciales ya! pic.twitter.com/oCsIERytAB — Vente Joven (@VenteJoven) September 24, 2026

«Hoy estamos aquí desde el CNE porque este sistema criminal no va a poder con nosotros y no les tenemos miedo, que se escuche bien», añadió.

Usuarios en redes sociales hicieron un llamado a tomar vías alternas, para evitar la tranca en Plaza Venezuela y la autopista.

Atentos y pendientes: 11:30am están informando que para la hora la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza venezuela está trancada por manifestantes, tomen vías alternas. pic.twitter.com/H6tLRwhg8l — Alberto J. Prato (@albertoprato02) September 24, 2026

EL REGRESO DE MARÍA CORINA MACHADO

El vuelo privado que debía sacar el martes de Panamá a María Corina Machado, como parte de un itinerario para regresar a Venezuela según su equipo, «ni siquiera despegó» porque Bonaire, Aruba y Curazao no concedieron el pedido de permiso de aterrizaje.

«Tenían tres puntos, supuestamente, de ida: Curazao, Bonaire, Aruba y estaban negociando también con Trinidad y Tobago, pero todos negaron el permiso (…) Tú tienes que pedir permiso tanto en Aeronáutica (panameña) como en el país de destino, esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas», dijo a EFE una persona conocedora de la situación que pidió el anonimato.

El último intento, hacia Curazao, tuvo lugar el martes entre las «tres y cuatro» de la tarde hora local, agregó.

El vuelo privado estaba previsto para salir el martes de un pequeño aeropuerto auxiliar situado en la Ciudad de Panamá, a donde, comentó el informante, llegó Machado sin llamar la atención, manteniendo el mismo perfil que ha tenido la política venezolana desde que se encuentra en el país centroamericano.

El equipo de la líder opositora aseguró el martes que Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido.