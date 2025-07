EN VIDEO: Venezolano reveló espeluznantes detalles sobre el abuso sexual que sufrió en el Cecot por parte de los custodios

El maquillador venezolano, Andry Hernández, rompió el silencio y ofreció detalles de cómo sufrió abuso sexual por parte de funcionarios del Cecot en El Salvador.

«Hasta donde yo tengo entendido fui el único, ya que abiertamente hice saber que yo era una persona homosexual y que todo el tiempo, tanto para mis compañeros como para los oficiales del centro penitenciario, lo hice público. Yo no oculto mi identidad», contó durante una entrevista para Univisión.

De igual forma, precisó cómo fue el momento en el que varios custodios se pusieron de acuerdo para abusar de él. «Un día yo me estaba duchando agachado y me descubren, y me llevan a la celda de castigo. Son celdas supremamente oscuras, una celda de 3×3, de donde hay una pila de agua, un sanitario y una plancha de cemento para dormir», recordó.

«Allí me tomó de sorpresa que hay tres oficiales más, con sus uniformes, encapuchados y me tocan. Con sus rolos llegan y rozan mis partes íntimas, me obligan a hacerle a uno sexo oral», denunció.

Aunque Hernández admitió que no sabe si otros compañeros pasaron por lo mismo, expresó su temor porque más personas vivieran esa experiencia.

«De verdad que es algo demasiado bajo. Es algo que mi integridad quedó por el suelo y no quiero saber qué podría haber pasado si eso se fuera presentado aún más a otras personas. Porque tengo entendido que había otras personas que también pertenecían a la comunidad», concluyó.

Andry Hernández huyó de Venezuela en 2024 en busca de asilo. Sin embargo, fue detenido y enviado a dicha cárcel tras presentarse a su cita de inmigración.