EN VIDEO: Venezolana que pidió ser deportada desde EEUU con su hijo menor de edad llegó al país

Yusmari Galíndez, una venezolana que ganó relevancia hace pocas semanas cuando fue detenida en Estados Unidos y pidió que no la deportaran sin su hijo de 13 años, llegó recientemente a Venezuela junto al menor.

Galíndez fue detenida el pasado 3 de abril por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Tras pasar varias semanas detenida, finalmente fue deportada con su hijo hacia Venezuela hace pocos días.

La madre y el hijo fueron recibidos por sus seres queridos en la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes. «Hasta el último momento, le pedí mucho a Dios que no me dejaran salir sin mi hijo porque ellos no me dijeron nada», dijo Galíndez a Noticias Telemundo.

Ambos llegaron en un vuelo de deportación con otros 200 venezolanos la semana pasada. Pocos días antes, el adolescente se entregó a un agente de ICE para que pudieran reunirse con su madre.

GALÍNDEZ SE QUEDARÁ EN VENEZUELA

Galíndez estuvo privada de libertad en un centro de detención de migrantes a las afueras de Houston, Texas, tras ser arrestada por cometer una infracción de tránsito. Así pues, su sueño americano terminó en pesadilla.

«Yo me quedo en mi país. Ya no vuelvo a seguir sufriendo en otro país», dijo Galíndez desde su hogar en San Carlos. Ambos pasaron unas 10 horas en un centro de detención antes de ser deportados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Telemundo (@noticiastelemundo)



El caso salió a la luz cuando Galíndez se comunicó con Telemundo suplicándole a ICE que no la deportaran sin su hijo. El adolescente estaba en la escuela cuando ella fue detenida a principios de abril.

Las autoridades estadounidenses han deportado a varios venezolanos y sus hijos quedaron en manos de organismos de ese país. Desde el gobierno de Maduro exigen las repatriaciones de los menores, a quienes califican de «secuestrados».