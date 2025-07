EN VIDEO: Un carro cayó a un río en Apure al no percatarse que el puente había colapsado, una niña desapareció

Un vehículo particular que transportaba a tres ocupantes provenientes de la población de Elorza, Apure, cayó al “Caño El Muerto” en horas de la madrugada del jueves al no percatarse de que el puente que conecta las localidades de Bruzual y Tiamita había colapsado días atrás.

De acuerdo con la información divulgada por medios locales, los dos adultos que iban en el vehículo lograron salir con vida. Sin embargo, la hija de ambos habría quedado atrapada y hasta el momento se desconoce su paradero.

La familia se encontraba haciendo la ruta aproximadamente a las 3:00 de la mañana. Según reportes preliminares, en el lugar no había señalizaciones, o al menos el conductor no se percató de las mismas. A pesar de la oscuridad, otro factor que influyó fue que el puente cayó recientemente, por lo que, la familia no estaba enterada.

A través de redes sociales empezó a circular un video en el que se aprecia cómo se requirió de la ayuda de maquinaria pesada para rescatar el vehículo del río. En el clip se pueden ver tanto a funcionarios del Estado como a vecinos de la zona colaborando en el rescate.

¡Tragedia en Apure 🇻🇪! Un auto se cayó en las aguas del río tras la desaparición del puente entre Tiamitas y Bruzual. Los habitantes de la zona especulan que el conductor no habría visto la señalización de advertencia en la vía, lo que lo llevó a caer al canal. A bordo del… pic.twitter.com/lJ8iWJCuTh — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) July 25, 2025

Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre el número exacto de víctimas ni han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente.

Es de recordar que el pasado 14 de julio, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó sobre el colapso del puente como consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado al estado.

“Motivado a fuertes precipitaciones que persisten en el estado Apure, hace minutos se generó el colapso del puente que comunica a la población de Bruzual con Mantecal”, dijo en su cuenta de Instagram.