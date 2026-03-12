EN VIDEO: Trabajadores y sindicalistas rompieron el cerco policial y llegaron a la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios

Momentos de tensión se vivieron este jueves en Caracas luego de que trabajadores y sindicalistas rompieran el piquete policial para llegar hasta la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios.

En video divulgados en redes sociales se puede ver el momento en el que los manifestantes se unieron en una sola fuerza para doblegar a los policías antimotines que intentaban trancarle el paso.

Marcha de sindicatos superaron los

Piquetes policiales, tomaron la ruta de la Marcha Oficialista y llegaron a la Asamblea Nacional en el centro de Caracas. Por primera vez en muchos años pic.twitter.com/yU3XWvM7J0 — Rafael Hernández (@sincepto) March 12, 2026

Cabe recordar que esta marcha tuvo que sortear grandes obstáculos puestos desde el gobierno, que no solo se limitaron a la presencia de funcionarios antimotines.

Como se ha vuelto costumbre en los últimos años, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, convocó una marcha en paralelo que cubriría la misma ruta que seguirían los trabajadores.

No obstante, en esta ocasión no pudieron mermar los objetivos de los protestantes, quienes sortearon cada escollo para llegar a las afueras del Parlamento, donde pretenden entregar un documento con una serie de exigencias y peticiones.

🔴TENSIÓN: Rompieron el cerco!! Venezuela recuperando su VOZ!! Vamos Viejo! Impresionante trabajo de Wils Cordero. #GeneraciónIndependencia pic.twitter.com/y3Baq2VPM2 — Gaston Levar (@GastonLevar) March 12, 2026

En redes sociales se viralizaron los videos desde diferentes ángulos de como los trabajadores defendieron sus derechos pese al intento de los organismos de seguridad de impedirlo.

Manifestantes de los sindicatos rompieron el piquete de la PNB para llegar la Asamblea Nacional. Llegaron y entregaron un pliego de exigencias. pic.twitter.com/SZKjFLpc1r — Rafael Hernández (@sincepto) March 12, 2026

De igual forma, la cuenta de Viva la UCV informó que los estudiantes dijeron presente en la marcha para apoyaron a los sindicatos de la prestigiosa universidad.