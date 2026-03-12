Venezuela

EN VIDEO: Trabajadores y sindicalistas rompieron el cerco policial y llegaron a la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios

Momentos de tensión se vivieron este jueves en Caracas luego de que trabajadores y sindicalistas rompieran el piquete policial para llegar hasta la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios.

En video divulgados en redes sociales se puede ver el momento en el que los manifestantes se unieron en una sola fuerza para doblegar a los policías antimotines que intentaban trancarle el paso.

Cabe recordar que esta marcha tuvo que sortear grandes obstáculos puestos desde el gobierno, que no solo se limitaron a la presencia de funcionarios antimotines.

Como se ha vuelto costumbre en los últimos años, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, convocó una marcha en paralelo que cubriría la misma ruta que seguirían los trabajadores.

No obstante, en esta ocasión no pudieron mermar los objetivos de los protestantes, quienes sortearon cada escollo para llegar a las afueras del Parlamento, donde pretenden entregar un documento con una serie de exigencias y peticiones.

En redes sociales se viralizaron los videos desde diferentes ángulos de como los trabajadores defendieron sus derechos pese al intento de los organismos de seguridad de impedirlo.

De igual forma, la cuenta de Viva la UCV informó que los estudiantes dijeron presente en la marcha para apoyaron a los sindicatos de la prestigiosa universidad.

Ariel Pérez, secretario de derechos estudiantiles de la FCU-UCV, denunció que las becas asignadas a los universitarios del sector público son insuficientes y no permiten cubrir ni siquiera los costos de la canasta básica mientras realizan sus estudios.

