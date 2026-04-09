Venezuela

EN VIDEOS: Trabajadores rompen piquetes policiales y buscan llegar a Miraflores, exigen salarios dignos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
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La marcha de trabajadores y sindicalistas salió este jueves desde Plaza Venezuela con destino al centro de Caracas, acompañada de otros gremios como pensionados y estudiantes, que tiene como destino llegar a las cercanías del palacio de Miraflores.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver que la marcha pasó por el Parque Los Caobos, así como la Avenida Bolívar.

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En videos divulgados en redes sociales se puede ver como a pesar de que los organismos de seguridad instalaron varios piquetes de funcionarios antimotines, los trabajadores lograron romperlos y seguir con su paso con destino a Miraflores.

«Cuerpos represores del régimen venezolano agreden al gremio de trabajadores y estudiantes en su justa lucha por sus reivindicaciones salariales y estudiantiles en las inmediaciones de Miraflores», reportó la Cuenta de VIVA UCV.

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Este jueves, los trabajadores salieron con pancartas y consignas en modo de protestas para que el gobierno nacional les dé una respuesta. Mientras tanto, los estudiantes también llevaron sus exigencias a la marcha, entre las que destacaron la petición de una reivindicación de la beca estudiantil.

A pesar del fuerte despliegue policial y los piquetes de funcionarios antimotines que bloquearon algunas calles, hasta el momento la marcha ha logrado sortear los obstáculos de las autoridades y continúan su andar hacia el palacio de Miraflores.

«Estamos cada vez más cerca de Miraflores pero los cuerpos represores del régimen empiezan a atacar la marcha de los trabajadores y estudiantes para impedir que lleguemos al palacio de gobierno», agregó Viva la UCV.

En otro video tomado desde la parte alta del puente de las Fuerzas Armadas se aprecia el momento en el que los trabajadores en unidad lograron doblegar a los uniformados.

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