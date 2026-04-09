EN VIDEOS: Trabajadores rompen piquetes policiales y buscan llegar a Miraflores, exigen salarios dignos

La marcha de trabajadores y sindicalistas salió este jueves desde Plaza Venezuela con destino al centro de Caracas, acompañada de otros gremios como pensionados y estudiantes, que tiene como destino llegar a las cercanías del palacio de Miraflores.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver que la marcha pasó por el Parque Los Caobos, así como la Avenida Bolívar.

#AlMomento | La movilización de los trabajadores y estudiantes ya se encuentra por parque Carabobo a la altura del paseo Colón. Seguimos exigiendo reivindicaciones laborales y estudiantiles en Venezuela pic.twitter.com/ntynUMp3VJ — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

En videos divulgados en redes sociales se puede ver como a pesar de que los organismos de seguridad instalaron varios piquetes de funcionarios antimotines, los trabajadores lograron romperlos y seguir con su paso con destino a Miraflores.

«Cuerpos represores del régimen venezolano agreden al gremio de trabajadores y estudiantes en su justa lucha por sus reivindicaciones salariales y estudiantiles en las inmediaciones de Miraflores», reportó la Cuenta de VIVA UCV.

#AlMomento | Cuerpos represores del régimen venezolano agreden al gremio de trabajadores y estudiantes en su justa lucha por sus reivindicaciones salariales y estudiantiles en las inmediaciones de Miraflores Esto es hasta el final

¡Calle y lucha por Venezuela! pic.twitter.com/gUGLzvgLR4 — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

#AlMomento | Marcha de los trabajadores sale de Plaza Venezuela con dirección al centro de Caracas. Los estudiantes también decimos presente en la justa reivindicación de la beca estudiantil. pic.twitter.com/TosCUU6ics — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

Este jueves, los trabajadores salieron con pancartas y consignas en modo de protestas para que el gobierno nacional les dé una respuesta. Mientras tanto, los estudiantes también llevaron sus exigencias a la marcha, entre las que destacaron la petición de una reivindicación de la beca estudiantil.

Así va la marcha desde plaza Venezuela hacia la avenida Bolívar por el paseo Colón marcha convocada por gremios de sindicalistas en la ciudad de Caracas pic.twitter.com/iXSK6OF8Jq — Fernando Tineo 🇻🇪 (@fertineo) April 9, 2026

A pesar del fuerte despliegue policial y los piquetes de funcionarios antimotines que bloquearon algunas calles, hasta el momento la marcha ha logrado sortear los obstáculos de las autoridades y continúan su andar hacia el palacio de Miraflores.

¡ESTO ES INDETENIBLE! Los venezolanos vuelven a alzar la voz.

¡El miedo se acabó! Los trabajadores y la sociedad rompen los piquetes policiales para seguir avanzando hacia Miraflores. ¡Seguimos! pic.twitter.com/EcyyhPHj8h — VEN 🇻🇪 (@VenEsVenezuela) April 9, 2026

«Estamos cada vez más cerca de Miraflores pero los cuerpos represores del régimen empiezan a atacar la marcha de los trabajadores y estudiantes para impedir que lleguemos al palacio de gobierno», agregó Viva la UCV.

#AlMomento | Estamos cada vez más cerca de Miraflores pero los cuerpos represores del régimen empiezan a atacar la marcha de los trabajadores y estudiantes para impedir que lleguemos al palacio de gobierno. ¡No nos detendrán! pic.twitter.com/4w1Abt37Am — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

En otro video tomado desde la parte alta del puente de las Fuerzas Armadas se aprecia el momento en el que los trabajadores en unidad lograron doblegar a los uniformados.