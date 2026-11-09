EN VIDEO: Se cayó un árbol en plena Av. Sucre en Caracas, varias personas habrían quedado atrapadas

La mañana de este lunes, 9 de noviembre, se reportó la caída de un árbol de gran tamaño en plena avenida Sucre, a la altura de la entrada de Lídice, en el oeste de la ciudad de Caracas.

Personas que iban pasando por el lugar están intentando rescatar a varias personas que quedaron atrapadas debajo del árbol.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de lesionados.

De acuerdo a lo reseñado por Roca TV, se espera por la llegada de comisiones de Paramédicos, Bomberos de Caracas y cuerpos de seguridad para atender a los heridos.