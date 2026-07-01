EN VIDEO: Rescatistas mostraron los estrechos túneles creados entre los escombros para rescatar a las víctimas

Equipos de rescate de Bomberos y voluntarios grabaron el interior de uno de los túneles que están haciendo entre los escombros de los edificios destruidos para mostrar el arduo esfuerzo que han tenido que llevar a cabo y el riesgo al que se someten en cada rescate.

«Esto es lo que ven los valientes voluntarios y equipos de rescate», informó el reportero Román Camacho, quien compartió el clip a través de sus redes sociales.

«Quién lleva la cámara y decidió venir a ayudar a la gente, aunque no lo creas, es profesor. Decidió poner temporalmente los libros a un lado para ayudar a las personas», añadió.

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En el video se puede ver como el rescatista se mete a través de un pequeño agujero y avanza varios metros bajo los escombros para inspeccionar la ruta. Entre el polvo, la oscuridad y guiado por sus instintos sin apenas espacio para moverse, avanza como puede entre los escombros, solo ayudado con una linterna y un casco que lo protege.

En el sitio, realizó un análisis de la ruta, tomando en cuenta cualquier mínimo detalle como las corrientes de aire e incluso el olor, antes de salir y ofrecer un reporte situacional a sus superiores..