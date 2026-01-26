Venezuela

EN VIDEO: Preso político excarcelado sorprendió a sus pequeñas hijas de esta ingeniosa manera, tras más de un año sin verlas

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
EN VIDEO: Preso político excarcelado sorprendió a sus pequeñas hijas de esta ingeniosa manera, tras más de un año sin verlas
Foto: Captura de video

Este domingo se produjeron múltiples excarcelaciones de presos políticos, entre las que destacó la del dirigente de Voluntad Popular Zulia, Víctor Borjas, quien tras pasar más de un año encarcelado injustamente decidió disfrazarse para sorprender a sus dos pequeñas hijas.

Contents

En un video que circula en las redes sociales, se puede observar cuando Borjas llega acompañado por otra persona y portando un disfraz de oso, con un traje negro.

Leer Más

El video viral donde se va la luz durante acto encabezado por Diosdado Cabello en Lara
Permitieron ingreso de medicinas a la Embajada de Argentina en Caracas, las llevaron funcionarios de Brasil
¿Qué pasará con las tareas escolares? El anuncio del ministro de Educación que empezará a implementarse en los colegios

LEA TAMBIÉN: #25ENE | ESTA ES LA LISTA DE PRESOS POLÍTICOS LIBERADOS EN EL PAÍS QUE HAN SIDO VERIFICADOS

Las niñas al ver este personaje se acercan, mientras los presentes aplauden y les dicen que «es un regalo» para ellas. Posteriormente, mientras lo abrazan Borjas se quita la parte superior del traje dejando al descubierto su rostro, lo que desata la emoción de las pequeñas.

El activista político se funde un abrazo con la niña más grande, mientras que la pequeña no da crédito a lo que está viendo.

Sin duda un momento muy emotivo, que visibiliza uno de los grandes males de estas detenciones arbitrarías, la separación que deben enfrentar las familias.

LA EMOCIÓN DE VOLVER A VER A TUS SERES QUERIDOS

Otro caso que se viralizó este domingo fue el recibimiento que le dieron a Kevin Orozco, joven de 25 años que estaba recluido en Tocorón, cuya madre falleció tras participar en una vigilia en espera de la excarcelación de su hijo.

Un video difundido en las redes sociales muestra el momento en que Orozco llega a su vivienda familiar, ubicada en San Pedro de los Altos, estado Miranda, y lo reciben con mucha emoción sus seres queridos, con quienes se abraza al bajar del vehículo en el cual llegó al lugar.

Posteriormente, se fundió en un gran abrazo con su abuela a quien se le ve soltar algunas lágrimas que podrían ser una mezcla de alegría por ver de nuevo a su nieto y de tristeza por haber perdido a su hija.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría completado su primera operación de venta de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares.  
El plan Trump para impulsar el crudo venezolano, una ruta plagada de complejos obstáculos
EEUU
Saime extenderá jornadas sin cita para renovación de cédula, hasta esta fecha
Saime extenderá jornadas sin cita para renovación de cédula, hasta esta fecha
Venezuela
La lista de presos políticos liberados que han sido verificados
#25Ene | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados
Venezuela