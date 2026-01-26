EN VIDEO: Preso político excarcelado sorprendió a sus pequeñas hijas de esta ingeniosa manera, tras más de un año sin verlas

Este domingo se produjeron múltiples excarcelaciones de presos políticos, entre las que destacó la del dirigente de Voluntad Popular Zulia, Víctor Borjas, quien tras pasar más de un año encarcelado injustamente decidió disfrazarse para sorprender a sus dos pequeñas hijas.

En un video que circula en las redes sociales, se puede observar cuando Borjas llega acompañado por otra persona y portando un disfraz de oso, con un traje negro.

Las niñas al ver este personaje se acercan, mientras los presentes aplauden y les dicen que «es un regalo» para ellas. Posteriormente, mientras lo abrazan Borjas se quita la parte superior del traje dejando al descubierto su rostro, lo que desata la emoción de las pequeñas.

El activista político se funde un abrazo con la niña más grande, mientras que la pequeña no da crédito a lo que está viendo.

Sin duda un momento muy emotivo, que visibiliza uno de los grandes males de estas detenciones arbitrarías, la separación que deben enfrentar las familias.

#Venezuela | Este domingo se produjeron múltiples excarcelaciones de presos políticos, entre las que destacó la del dirigente de Voluntad Popular Zulia, Víctor Borjas, quien tras pasar más de un año encarcelado injustamente. 📹 Video: @Gbastidashttps://t.co/GOYRQFXA6r pic.twitter.com/7SHbsG42w8 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 26, 2026

LA EMOCIÓN DE VOLVER A VER A TUS SERES QUERIDOS

Otro caso que se viralizó este domingo fue el recibimiento que le dieron a Kevin Orozco, joven de 25 años que estaba recluido en Tocorón, cuya madre falleció tras participar en una vigilia en espera de la excarcelación de su hijo.

Un video difundido en las redes sociales muestra el momento en que Orozco llega a su vivienda familiar, ubicada en San Pedro de los Altos, estado Miranda, y lo reciben con mucha emoción sus seres queridos, con quienes se abraza al bajar del vehículo en el cual llegó al lugar.

Posteriormente, se fundió en un gran abrazo con su abuela a quien se le ve soltar algunas lágrimas que podrían ser una mezcla de alegría por ver de nuevo a su nieto y de tristeza por haber perdido a su hija.