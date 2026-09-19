Venezuela

EN VIDEO: Presidente de Paraguay llegó a Caracas para una visita de trabajo, así lo recibió Delcy Rodríguez en Miraflores

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
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Foto: Captura

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, arribó la tarde de este sábado al país para una reunión con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, con el fin de concretar una visita de trabajo antes de viajar a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con una transmisión de VTV, el canciller Félix Plasencia lo recibió en la pista de aterrizaje. Según el canal estatal, el encuentro de alto nivel busca avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras 20 meses.

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Posteriormente, Rodríguez le dio la bienvenida en las puertas del Palacio de Miraflores, donde procedieron a realizar la reunión pautada.

Según la Cancillería, la primera visita de trabajo de Peña a Caracas se da en momentos en que el gobierno venezolano avanza en acciones para el restablecimiento gradual de las relaciones diplomáticas y consulares con países de la región, como Chile, Perú y República Dominicana.

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Cabe mencionar que el exgobernante, Nicolás Maduro, rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025. Esto, después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al ahora depuesto presidente.

Después del exjefe de Estado colombiano Gustavo Petro, Peña se convierte así en el segundo mandatario en visitar a Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina dos días después de la operación de tropas estadounidenses en Caracas que derivó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Peña viajará posteriormente a EEUU, donde participará en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrollarán entre el 19 y el 29 de septiembre.

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