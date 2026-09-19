EN VIDEO: Presidente de Paraguay llegó a Caracas para una visita de trabajo, así lo recibió Delcy Rodríguez en Miraflores

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, arribó la tarde de este sábado al país para una reunión con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, con el fin de concretar una visita de trabajo antes de viajar a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con una transmisión de VTV, el canciller Félix Plasencia lo recibió en la pista de aterrizaje. Según el canal estatal, el encuentro de alto nivel busca avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras 20 meses.

#EnVideo📹| Presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, con el fin de sostener una reunión con la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, como parte de… pic.twitter.com/n60CmXO1XW — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 19, 2026

Posteriormente, Rodríguez le dio la bienvenida en las puertas del Palacio de Miraflores, donde procedieron a realizar la reunión pautada.

Según la Cancillería, la primera visita de trabajo de Peña a Caracas se da en momentos en que el gobierno venezolano avanza en acciones para el restablecimiento gradual de las relaciones diplomáticas y consulares con países de la región, como Chile, Perú y República Dominicana.

Santiago Peña, presidente del Paraguay, fiel defensor de la oposición venezolana y amigo de María Corina Machado, hoy sonríe y se sienta a fortalecer relaciones con la muy respetada presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/PZXnWBwpY8 — Lenin (@soyleninc) September 19, 2026

Cabe mencionar que el exgobernante, Nicolás Maduro, rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025. Esto, después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al ahora depuesto presidente.

#ÚltimoMinuto| así recibió la presidenta, Delcy Rodríguez al presidente de Paraguay, Santiago Peña. El Senado paraguayo autorizó el 16 de septiembre el viaje de Peña a Caracas, previsto para hoy 19 de septiembre de 2026, antes de trasladarse a Nueva York para la Asamblea… pic.twitter.com/rHyhdJO8TR — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) September 19, 2026

Después del exjefe de Estado colombiano Gustavo Petro, Peña se convierte así en el segundo mandatario en visitar a Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina dos días después de la operación de tropas estadounidenses en Caracas que derivó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Peña viajará posteriormente a EEUU, donde participará en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrollarán entre el 19 y el 29 de septiembre.