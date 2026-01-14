EN VIDEOS: Miles de fieles abarrotaron las calles de Barquisimeto para celebrar el día de la Divina Pastora

Este miércoles desde tempranas horas de la mañana, miles de fieles se concentraron en las principales iglesias de todo el país, especialmente en Barquisimeto, para celebrar el día de la Divina Pastora.

«A las 7:41 de la mañana, nuestra madre ha dejado su santuario para encontrarse con la multitud que la aguarda en la explanada. Es un instante de silencio, oración y profunda emoción», indicó una de las cuentas que sigue de cerca las actividades referentes a la virgen.

«En breve, daremos inicio a la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Polito Rodríguez Méndez, marcando la despedida de su hogar en Santa Rosa para dar inicio a su marcha triunfal hacia la Catedral», añadió.

En otras publicaciones se puede ver que incluso muchos fieles se quedaron desde la noche anterior en una vigilia de oración.

«Barquisimeto no solo abre sus calles, abre su corazón de par en par. Se renueva la promesa sagrada de aquel 1856; ese pacto de amor y fe que nos salvó y que hoy, 170 años después, sigue más vivo que nunca», indicaron.

«Bienvenida a tu Ciudad Crepuscular, donde tus hijos te añoran cada día del año y hoy, por fin, vuelven a caminar a tu lado. Que tu manto nos cubra y tu mirada nos llene de paz en esta visita número 168.», añadieron.