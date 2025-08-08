EN VIDEO: Maduro se reunió con el Arzobispo de Caracas para tratar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el Monseñor Raúl Biord Castillo, Arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, para conversar sobre la canonización del doctor José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El encuentro se realizó en la Casona Cultural Aquiles Nazoa y también estuvieron presentes el Padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; y María Eugenia Mosquera, presidenta de VALE TV.

«Este encuentro subraya el compromiso del Gobierno con la institucionalización del derecho al culto, y se enmarca en los preparativos para la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que se realizará en la ciudad de Roma el próximo mes de octubre», reseñó Prensa Presidencial.

Vale recordar que la iglesia en Venezuela se alista para los actos de canonización de los dos primeros santos del país el próximo 19 de octubre.

Incluso, la Arquidiócesis de Caracas habilitó un prerregistro para todas aquellas personas que deseen asistir a los actos conmemorativos que se llevarán a cabo el 19 de octubre en el Vaticano, Caracas y en Isnotú, estado Trujillo.

“Con mucha alegría los venezolanos, que vivimos dentro y fuera del territorio nacional, nos preparamos para la canonización del doctor José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Roma. Pero también hay otros eventos y para ello es necesario hacer el prerregistro”, indicó el monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas.

Destacó que este prerregistro tiene como objetivo facilitar la organización de las diversas actividades de la canonización, y favorecer una comunicación fluida y oportuna sobre los detalles logísticos.

¿CÓMO HACER EL PRERREGISTRO?

De acuerdo a las autoridades de la Iglesia Católica, las personas interesadas deberán ingresar a la página www.arquidiocesiscaracas.com

Una vez allí, deberán hacer clic en el botón de Prerregistro para la Canonización. Posteriormente, deberán llenar los datos personales (nombre, apellido, fecha de nacimiento, cédula, estado de vida, correo electrónico, teléfono, país de residencia y ciudad).

Sin embargo, aclaran que los costos asociados a traslados, viáticos, permisos, hospedajes u otros deben ser cubiertos por cada participante.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PARA LA CANONIZACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y CARMEN RENDILES?

Entre las actividades que mencionan en Roma, Italia, están:

15 de octubre. Audiencia General con el Papa León XIV, Plaza San Pedro. Evento Peregrinación: Peregrinaciones a la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Horario por definir

18 de octubre. Vigilia y Oración, 7:00 p.m., Basílica del Sacro Cuore di Gesú (Stazione Termini).

19 de octubre. Misa de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, preside el Papa León XIV. 10:00 a.m., Basílica de San Pedro.

20 de octubre. Misa de acción de gracias en Roma, presidida por el cardenal Pietro Parolin. 9:00 a.m., Basílica de San Pedro.

22 de octubre. Audiencia General con el Papa León XIV, Plaza San Pedro.

Mientras en Caracas la actividad principal será el 25 de octubre en el que se desarrollará una misa de acción de gracias a las 10:00 a.m. en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Por su parte, el 1 de noviembre se hará la misa de acción de gracias en Isnotú, Trujillo, a las 11:00 a.m. Plaza José Gregorio Hernández.