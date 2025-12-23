EN VIDEO: Maduro dice que «bajo ninguna circunstancia» podría vivir fuera de Venezuela

Nicolás Maduro aseguró este martes durante la Expo Motores Productivos que bajo ninguna circunstancia podría vivir en otro país que no sea Venezuela.

«La única vez que yo he vivido más tiempo fuera de Venezuela fue en el año 86-87 que viví un año en Cuba, inolvidable, hermosísimo. En esa época no había teléfono, llamar de Cuba a Venezuela era difícil por el bloque continental y a uno le llegaba una carta de su familia de vez en cuando. Lo más bello que tiene Cuba es el pueblo, el hombre y la mujer de pie, los conozco muy bien. Yo estaba desesperado por volver a Venezuela y era un chamo de 24 años», recordó.

No obstante, Maduro expresó su deseo de quedarse a vivir en Venezuela toda su vida. «Yo le decía en estos días a Cilia, yo jamás, nunca en la vida, bajo ninguna circunstancia podré vivir fuera de mi patria Venezuela, porque yo amo tanto este cielo, esta tierra y a nuestra gente que viajar al exterior, es por un ratico. Cuando vamos a una gira larga y ya voy por el día 8, 9, 10 lo que estoy es que me pican los pies y cuando aterrizo en Maiquetía lo que siento es felicidad».

«Venezuela es una sola y en esta tierra seguiremos viviendo por los siglos de los siglos con nuestros nietos, nietas y toda la familia, porque Venezuela es única. Para el exterior, de gira de vez en cuando, pero es muy bello vivir aquí», aseveró.

«En Venezuela, por siempre, amándola, viviendo en ella y construyendo hacia un futuro promisor», concluyó.

Vale recordar que hace varios días el presidente Alexander Lukashenko había señalado que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Nicolás Maduro si él desea abandonar su país.

Incluso, Colombia tampoco descartó dar asilo a Maduro si acordaba dejar el poder en medio de presiones de Estados Unidos.

«CONSEJO DE SEGURIDAD ESTÁ DÁNDONOS SU APOYO»

Durante otra parte de su discurso, Nicolás Maduro afirmó que están recibiendo un «apoyo abrumador» por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró este martes una reunión de emergencia solicitada por Miraflores ante las agresiones por parte de los Estados Unidos.

«El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio», expresó.

Además, reiteró su calificativo de «piratería» a las confiscaciones de buques por parte de EEUU y aseveró que «nadie podrá derrotar» a Venezuela.