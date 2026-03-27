EN VIDEO: Madre de Víctor Quero clama por respuestas, se cumplió el plazo que le dio el Cicpc

Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que lleva desaparecido desde principios de 2025, denunció este viernes que se cumplió el plazo para darle respuestas sobre su hijo.

Tras varias semanas denunciando la situación, la señora Navas fue atendida por las autoridades. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se habría comprometido a darle respuestas sobre Quero en, máximo, 15 días.

La señora Navas fue interrogada por detectives del Cicpc y le dijeron que investigarían el caso para darle respuestas. Sin embargo, el plazo se cumplió este viernes y todavía no hay detalles sobre el paradero de Quero.

La periodista Maryorin Méndez habló con una vocera del Comité por la Liberación de Presos Políticos, quien afirmó que Navas se mantiene atenta al caso, pero no se han dado respuestas desde el Cicpc.

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A mediados de marzo, Navas también fue atendida por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Al igual que otros organismos, le dijeron que no tenían información sobre Quero, aunque se comprometieron a investigar el caso.

EL CASO DE QUERO

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, desapareció el 1 de enero de 2025. Aunque reportes extraoficiales indican que fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), su paradero es un enigma.

En el marco de las excarcelaciones, algunos presos políticos liberados dijeron que se encontraron con Quero en la cárcel Rodeo I. No obstante, lo vieron por última vez en agosto de 2025, cuando enfermó gravemente.

La señora Carmen es uno de los cientos de familiares que exigen respuestas sobre sus seres queridos. Las autoridades insisten en que miles de personas han recibido libertad plena, aunque ONG alertan que cientos de presos políticos permanecen en los calabozos.