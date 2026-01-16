Venezuela

EN VIDEO: Los destrozos que dejó la nueva rotura de una tubería en El Hatillo

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
La rotura de una tubería generó el cierre del tránsito vehícular por varias calles de la urbanización Los Naranjos, en el municipio caraqueño de El Hatillo, apenas un día después de un incidente semejante en La Guairita.

Foto: Alcaldía El Hatillo

En redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia una gran cantidad de agua la avenida principal Los Naranjos. Los hechos se dieron en las inmediaciones del Casa Mall y la Redoma de Los Semerucos.

El incidente generó el cierre vial de la zona, mientras que las autoridades atienden la situación. La Alcaldía de El Hatillo precisó que el paso fue cerrado en ambas vías producto de la «magnitud de la rotura de la tubería matriz de 30».

En las imágenes difundidas por la Alcaldía se aprecia que el siniestro generó un gran hueco en plena avenida. En tal sentido, las autoridades cerraron el suministro de agua hacia la zona hasta que se repare la tubería.

Foto: Alcaldía El Hatillo

REPARACIÓN DE LA TUBERÍA

Funcionarios de la Policía municipal de El Hatillo, Protección Civil, Dirección de Servicios Públicos e Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) se desplegaron en la zona para atender el siniestro.

Foto: Dirección de Servicio Públicos El Hatillo

«Se han activado los protocolos de seguridad y resguardo de forma inmediata para prevenir mayores afectaciones en el área y garantizar la integridad de todos», detalló la Dirección de Servicio Públicos El Hatillo.

El organismo precisó a las 4:15 de la tarde que el área se encontraba cerrada a la espera de maquinaria pesada para «iniciar las labores de exploración» y reparar la tubería. Mientras tanto, la recomendación a los conductores es buscar vías alternas.

Foto: Dirección de Servicio Públicos El Hatillo

En horas del mediodía del jueves la rotura de otra tubería de agua inundó las calles de La Guairita, vía hacia el Cementerio del Este. La Dirección de Servicios Públicos confirmó que se paralizó el suministro a todo el municipio y algunas zonas de Baruta.

