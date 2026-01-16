EN VIDEO: Los destrozos que dejó la nueva rotura de una tubería en El Hatillo

La rotura de una tubería generó el cierre del tránsito vehícular por varias calles de la urbanización Los Naranjos, en el municipio caraqueño de El Hatillo, apenas un día después de un incidente semejante en La Guairita.

En redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia una gran cantidad de agua la avenida principal Los Naranjos. Los hechos se dieron en las inmediaciones del Casa Mall y la Redoma de Los Semerucos.

🚧 ¡Atención. Se reporta nueva rotura de tubería en Los Naranjos, entre Casa Mall y la Redoma de Los Semerucos. Cierre vial en la zona

No hay paso vehicular en la vía de Los Naranjos a partir del Farmatodo.#Caracas #Hatillo @ReporteYa @CaraotaDigital pic.twitter.com/AVE6qz8sN2 — Zuairath (@zuairath666) January 16, 2026

El incidente generó el cierre vial de la zona, mientras que las autoridades atienden la situación. La Alcaldía de El Hatillo precisó que el paso fue cerrado en ambas vías producto de la «magnitud de la rotura de la tubería matriz de 30».

#16Ene | El Alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, informó la tarde de este viernes #16Ene que a raíz de una rotura de una tubería de 30 pulgadas en la avenida Principal de Los Naranjos, la vialidad y el suministro de agua están afectados. Video: RRSS pic.twitter.com/3rlPT4mN5H — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 16, 2026

En las imágenes difundidas por la Alcaldía se aprecia que el siniestro generó un gran hueco en plena avenida. En tal sentido, las autoridades cerraron el suministro de agua hacia la zona hasta que se repare la tubería.

REPARACIÓN DE LA TUBERÍA

Funcionarios de la Policía municipal de El Hatillo, Protección Civil, Dirección de Servicios Públicos e Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) se desplegaron en la zona para atender el siniestro.

«Se han activado los protocolos de seguridad y resguardo de forma inmediata para prevenir mayores afectaciones en el área y garantizar la integridad de todos», detalló la Dirección de Servicio Públicos El Hatillo.

#16Ene | Explicó Melena que el manto asfáltico de la avenida principal se levantó, por ende, el paso vehicular está actualmente cerrado desde la avenida Este 1 hasta la subida de Los Naranjos. pic.twitter.com/vEBvYbuRyy — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 16, 2026



El organismo precisó a las 4:15 de la tarde que el área se encontraba cerrada a la espera de maquinaria pesada para «iniciar las labores de exploración» y reparar la tubería. Mientras tanto, la recomendación a los conductores es buscar vías alternas.

En horas del mediodía del jueves la rotura de otra tubería de agua inundó las calles de La Guairita, vía hacia el Cementerio del Este. La Dirección de Servicios Públicos confirmó que se paralizó el suministro a todo el municipio y algunas zonas de Baruta.