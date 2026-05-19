EN VIDEO: Las revelaciones que hizo Jorge Rodríguez sobre la deportación de Alex Saab

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se pronunció este martes sobre la deportación del colombiano Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional, hacia Estados Unidos, en donde enfrentará cargos por lavado de dinero.

Rodríguez comentó el caso de Saab desde el Palacio Federal Legislativo. Luego de que el diputado Luis Florido calificara de «extremadamente grave» lo ocurrido, el parlamentario oficialista dejó clara su posición al respecto.

«Desde el año 2019 y de eso nos enteramos ahora, el tema de Alex Saab es un tema de él con agencias estadounidenses. Ya se van a enterar todas y todos ustedes, qué tipo de relación tenía y tiene Alex Saab con esas agencias estadounidenses», dijo Rodríguez.

El parlamentario afirmó que cualquier persona que «traicione el buen nombre» del país será entregado a la justicia. Rodríguez también aseguró que «si alguien usurpa una identidad, claro que hay que investigarlo».

#19May | Jorge Rodríguez sobre Alex Saab: «Sí violentó el respeto, la moral, la ética, la confianza que se depositó de él, pues quienes estamos saliendo somos nosotros a decirlo» Video: VTV pic.twitter.com/4FpIFc3fjp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 19, 2026



Saab fue presentado este lunes ante un tribunal federal de Miami y acusado por cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES

Por otra parte, la Asamblea Nacional designó a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales. Este organismo se hará cargo de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La lista está integrada por: Ana María Alves Silva, Maribel Bustamante, Gabriela Merchán, Rona Pérez, Isabela Pacheco, Sonia Hueri, Omar Alzahabi, Reinaldo Rangel, Mauro Herrera y Gerardo Mirla Villalobos.

Rodríguez juramentó a los integrantes y les pidió «actuar con celeridad para selecciones los mayores jueces del país». «Estamos trabajando para tener un sistema más justo en nuestro sistema judicial», acotó.