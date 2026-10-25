EN VIDEO: La gente empezó a concentrarse en la plaza Francia de Altamira esperando la llegada de María Corina

Cientos de simpatizantes de la oposición venezolana comenzaron a concentrarse la tarde de este domingo en la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, tras conocerse el sorpresivo regreso al país de la líder de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Los ciudadanos empezaron a llegar de forma espontánea y pacífica en el emblemático punto de la capital a la expectativa del arribo de la dirigente, quien viaja camino a Caracas desde el estado Lara.

MÁXIMA EXPECTATIVA

Las inmediaciones de la emblemática plaza del municipio Chacao empezaron a llenarse de personas portando banderas de Venezuela y consignas en apoyo al liderazgo de Machado y Edmundo González Urrutia.

La concentración se genera como respuesta inmediata al anuncio de la dirigente, quien rompió un hermetismo de casi diez meses con un rotundo mensaje en sus redes sociales: “Estoy aquí. Con ustedes”.

PUNTO DE ENCUENTRO HISTÓRICO EN CARACAS

La elección de la plaza Francia de Altamira por parte de los ciudadanos no es casual, al ser un espacio histórico de manifestación civil para las fuerzas democráticas venezolanas.

Los asistentes reportan un clima de entusiasmo y alta expectativa ante el sorpresivo regreso de la líder opositora. Debido al alto perfil del acontecimiento y las recientes advertencias internacionales sobre la seguridad de Machado emanadas por congresistas de EEUU, la movilización civil es seguida de cerca por observadores internacionales.

Se espera que en las próximas horas los voceros de las fuerzas de la Plataforma Unitaria y el equipo político de Vente Venezuela definan si la plaza Altamira será el punto definitivo de recepción para la caravana que avanza por el eje central del país, o si servirá como antesala para un pronunciamiento oficial de la líder opositora a su llegada a la ciudad capital.

Por lo pronto, la tolda azul turquesa llamó a reunirse en la autopista Valle-Coche a la altura de Santa Mónica, donde se espera que Machado haga una parada cuando llegue a la capital.