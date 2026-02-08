EN VIDEO: La algarabía con la que los estudiantes recibieron a Jesús Armas tras su excarcelación

El exconcejal y profesor universitario, Jesús Armas, estuvo entre los excarcelados de este domingo 8 de febrero, y un numeroso grupo de estudiantes lo recibió con gran algarabía, viralizándose rápidamente en las redes sociales.

El encuentro fue en la plaza Madariaga de la parroquia El Paraíso, de acuerdo a una publicación realizada por la cuenta de X (Twitter) de Viva La UCV.

En el metraje difundido por la mencionada cuenta se ve a Armas llegando en una caravana de motos, siendo parrillero en una de ellas se pone de pie alzando los puños y aplaudiendo, sin poder disimular su alegría tras pasar casi 14 meses tras las rejas.

Posteriormente se baja de la moto y lo arropan con una bandera de Venezuela, seguido de un mar de abrazos de los presentes, quienes a gritos tratan de llamar la atención.

SAIRAM RIVAS ANUNCIÓ SU LIBERACIÓN

Más temprano Sairam Rivas, pareja sentimental de Armas, dio la noticia de su excarcelación a través de sus redes sociales.

«Confirmo que Jesús Armas fue excarcelado hace pocos minutos. Ya por fin Jesús va a poder volver a estar con su familia y gente cercana. Jesús no debió estar ni un solo minuto preso, su cárcel fue injusta y una obvia muestra de la represión del régimen», escribió Rivas en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos.

Es importante recordar que al exconcejal del municipio Libertador de Caracas, lo apresaron el 10 de diciembre de 2024, cuando salía de una fuente de soda en la capital. Paso más de una semana para que sus familiares supieran donde lo tenían detenido.

Finalmente lo excarcelaron este domingo 8 de febrero, día en que más de 20 presos políticos han abandonado su cautiverio.