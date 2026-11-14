EN VIDEO: Jorge Rodríguez acompañó a John Barrett en el show de los Harlem Globetrotters en el Poliedro

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, acompañó al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, durante el evento de los Harlem Globetrotters que se llevó a cabo la noche del viernes en Caracas, como parte de la gira mundial que el grupo realiza por su centenario.

De acuerdo con lo mostrado por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez llegó junto a Barrett al sitio del espectáculo. El parlamentario alzó la mano para saludar a los presentes.

EN VIVO: Jorge Rodríguez lidera presentación de Los Harlem Globetrotters en el Poliedro https://t.co/fd0xMCbWff — LaIguanaTV (@Laiguanatv) November 13, 2026

Este hecho ocurrió justo el mismo día que delegaciones oficiales de Caracas y Washington retomaron el diálogo, cuya cuarta ronda se escenificó en la capital esa misma jornada. Dichas reuniones impulsan una fase distinta en la relación entre ambos gobiernos, marcada por las transformaciones políticas que vive Venezuela a lo largo del presente año.

Según el canal estatal, durante la cita, Jorge Rodríguez y Barrett aprovecharon para subrayar el valor de impulsar iniciativas deportivas y culturales para afianzar las conversaciones entre ambas naciones. Así, el baloncesto funciona como un canal de acercamiento después de varios años de distanciamiento político.

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Asimismo, otros diplomáticos venezolanos y estadounidenses coincidieron en este homenaje dedicado a una de las escuadras más reconocidas y queridas del planeta.

Desde su creación en Chicago en 1926, los Harlem Globetrotters cautivan al público al mezclar jugadas de alto nivel con comedia, piruetas y diversión sana. Durante diez décadas, estos atletas viajaron por todo el mundo y llevaron la pasión por el baloncesto a millones de espectadores.

Ahora, dentro de su tour internacional de aniversario, la agrupación se presenta en el Poliedro de Caracas del 13 al 15 de noviembre. De esa manera, el público venezolano disfrutará de varias funciones cargadas de trucos sorprendentes con el balón y entretenimiento pensado para todas las edades.