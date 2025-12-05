EN VIDEO: Interceptaron aeronave que ingresó de manera ilegal al país, esto reveló el jefe del Ceofanb

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, informó este viernes que una aeronave fue interceptada e inutilizada por entrar a espacio aéreo venezolano de forma ilegal.

Los hechos ocurrieron este jueves en el marco de la operación «Escudo Bolivariano 2025» en el estado Apure.

«La Fanb detectó a través de los sistemas de radares de alerta temprana pertenecientes al poder aeroespacial integral de la nación del sistema defensivo territorial, la traza de un vector en movimiento ingresando al país por el este del estado Bolívar, sin emitir código de identificación, con el sistema transponder apagado, rumbo Oeste (Bolívar-Amazonas-Apure)», acotó.

Asimismo, Hernández Lárez señaló que tras realizar las verificaciones legales de control e información a través del FIR Maiquetía, «se constató que dicha aeronave no presentó plan de vuelo».

«Por lo que se declaró su ilegalidad y se ordenó de inmediato su interdicción con tres sistemas caza F-16 de la AMB. Siendo interceptada una aeronave bimotor tipo Cessna 310 color blanco con franja verde sin matrícula visible», comentó.

LA AERONAVE INTERCEPTADA

Destacó que durante los procedimientos no acató el protocolo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano. Ante esto, se declaró «hostil».

«Se le conminó a realizar aterrizaje forzoso en las coordenadas (06°23‘12”N- 067°36‘18”W) en el municipio Pedro Camejo del estado Apure. Esto para su consecuente ‘inmovilización’ en tierra», dijo.

El comandante del Ceofanb manifestó que «Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia. Así como de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico. No producimos, no procedamos ni consumimos, y mucho menos seremos plataforma del narcoterrorismo transnacional».

Hasta la fecha en Venezuela se han inutilizado 419 aeronaves desde la promulgación de la ley sancionada en 2013 y 28 durante el año 2025.