Venezuela

EN VIDEO: Hijo de Maduro dio nuevos detalles de cómo está a dos semanas de su detención

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El diputado Nicolás Maduro Guerra aseguró el jueves que su padre, Nicolás Maduro, «está bien y sereno», dos semanas después de que fue detenido por Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Contents

Maduro se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrenta cargos por narcoterrorismo. Desde las afueras del Palacio Legislativo, en Caracas, su hijo habló sobre su situación.

Leer Más

Falleció el rector de la UCAB José Virtuoso este 20-Oct
Los 5 puntos clave que debes saber para declarar impuestos en EEUU durante el último día
CNE y CNP instalarán una «comisión mixta» para discutir los aspectos técnicos de la primaria del 22-Oct

«El presidente está bien, está sereno», dijo Maduro Guerra a la periodista Madelein García. «Tengo la responsabilidad con mi papá. Vamos a ir por su defensa y nos lo vamos a traer en el nombre de Dios», acotó.

Maduro Guerra manifestó su confianza en que su padre superará el proceso judicial en Estados Unidos y volverá a Venezuela. «Vamos a recibirlo en el aeropuerto de Maiquetía cuando regrese y le vamos a dar la cara al pueblo», acotó.

«NO PUDIERON CON ÉL»

Por otra parte, Maduro Guerra aseguró que su padre se mantuvo fiel a Hugo Chávez, presidente entre 1999 y 2013, hasta su captura. «Cuando esté aquí Nicolás Maduro veremos la dignidad hecha millones», sentenció.

«No pudieron contra él, no se vendió; no traicionó a Chávez, jamás. Cuando hablan de los traidores, no hablarán de Nicolás Maduro. Cuando se hable de los leales y el pueblo, hablarán de Nicolás Maduro», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ SE REUNIÓ CON EL DIRECTOR DE LA CIA EN CARACAS, SEGÚN MEDIOS DE EEUU


El pasado domingo, Maduro Guerra aseguró que su padre y la primera dama, Cilia Flores, están «bien» y que son «unos luchadores». También «transmitió un mensaje de fortaleza» a sus seguidores.

Nicolás Maduro fue imputado de los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Tanto él como Cilia Flores se declararon inocentes. La próxima audiencia judicial será en marzo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Los destrozos que dejó la nueva rotura de una tubería en El Hatillo
Venezuela
Las autoridades del estado de Washington (EEUU) confirmaron que los restos óseos hallados en una playa hace casi dos décadas pertenecen a Clarence Edwin Asher, exalcalde de la pequeña ciudad de Fossil, en Oregón. 
El impactante hallazgo de los restos de un alcalde en playa de EEUU: fue reportado desaparecido hace 20 años
EEUU
Estados Unidos informó la detención de cuatro personas y la incautación de más de una tonelada de cocaína durante una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico oriental, en un nuevo golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región.  
Guardia Costera de EEUU incautó más de una tonelada de cocaína, esta es la impresionante cifra en la que está valorada
EEUU