EN VIDEO: Hijo de Maduro dio nuevos detalles de cómo está a dos semanas de su detención

El diputado Nicolás Maduro Guerra aseguró el jueves que su padre, Nicolás Maduro, «está bien y sereno», dos semanas después de que fue detenido por Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Maduro se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y enfrenta cargos por narcoterrorismo. Desde las afueras del Palacio Legislativo, en Caracas, su hijo habló sobre su situación.

«El presidente está bien, está sereno», dijo Maduro Guerra a la periodista Madelein García. «Tengo la responsabilidad con mi papá. Vamos a ir por su defensa y nos lo vamos a traer en el nombre de Dios», acotó.

Maduro Guerra manifestó su confianza en que su padre superará el proceso judicial en Estados Unidos y volverá a Venezuela. «Vamos a recibirlo en el aeropuerto de Maiquetía cuando regrese y le vamos a dar la cara al pueblo», acotó.

«NO PUDIERON CON ÉL»

Por otra parte, Maduro Guerra aseguró que su padre se mantuvo fiel a Hugo Chávez, presidente entre 1999 y 2013, hasta su captura. «Cuando esté aquí Nicolás Maduro veremos la dignidad hecha millones», sentenció.

«No pudieron contra él, no se vendió; no traicionó a Chávez, jamás. Cuando hablan de los traidores, no hablarán de Nicolás Maduro. Cuando se hable de los leales y el pueblo, hablarán de Nicolás Maduro», añadió.

Hijo del presidente, Nicolás Maduro: el presidente está bien y sereno… aún no he hablado con él pronto, no puedo decir más.



El pasado domingo, Maduro Guerra aseguró que su padre y la primera dama, Cilia Flores, están «bien» y que son «unos luchadores». También «transmitió un mensaje de fortaleza» a sus seguidores.

Nicolás Maduro fue imputado de los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Tanto él como Cilia Flores se declararon inocentes. La próxima audiencia judicial será en marzo.