EN VIDEO: Habló el rescatista mexicano de 80 años que ha estado presente en las tres últimas mayores catástrofes del país

(EFE).- Héctor Méndez, rescatista mexicano de 80 años, asegura haber estado en los eventos más catastróficos de Venezuela en los últimos 30 años: el terremoto de Cariaco (1997), el deslave de Vargas (1999) y ahora se encuentra en Caracas, donde trabaja en la búsqueda de sobrevivientes tras el doble terremoto del miércoles que ha causado la muerte de al menos 1.430 personas.

Fundador de Topos Aztecas, un grupo internacional de rescatistas, Méndez eligió esta profesión tras el terremoto de México de 1985, cuando tuvo que buscar a su hermano y lo halló con vida, según cuenta a EFE. Llegó a Venezuela este viernes en compañía de otras personas y un grupo de perros entrenados para buscar a sobrevivientes.

Méndez porta banderas de distintos países en su uniforme que considera «signos de fraternidad» y son lugares a los que ha ido en sus 40 años como rescatista: Haití, México, Italia, Argentina, Estados Unidos y otros.

Descansa en una camilla para seguir con las labores de búsqueda en Los Palos Grandes, una zona residencial y comercial dinámica en el municipio Chacao, el más afectado de Caracas por los recientes terremotos.

A su alrededor toda una cadena de emergencia: bomberos que rechazan dar entrevistas a periodistas, voluntarios, personas que reciben agua y alimentos no perecederos en tiendas de campaña.

Al fondo, entre el polvo que levantan palas y excavadoras, un edificio en ruinas, y sobre las ruinas los Topos Aztecas evalúan si hay sobrevivientes. Méndez explica a EFE que los perros tienen mayor capacidad olfativa y pueden detectar si hay personas vivas o fallecidas bajo los escombros.

«(Hoy) lo que detectamos son personas fallecidas», dice en referencia al edificio de viviendas llamado Petunia, que quedó en ruinas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

A unos pasos de él, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, detalla a EFE que ese es uno de los tres edificios que colapsó por completo en el municipio, mientras que otros 80 sufrieron daños. Además, hay 35 fallecidos y 28 rescatados en Chacao.

«No perdemos la esperanza. Estamos entusiasmados, en este recorrido que están haciendo nuevamente los topos, que puedan encontrar a alguien con vida», añade el alcalde.

Al respecto, Méndez dice que él y su grupo están enfocados en encontrar los cuerpos de los fallecidos y entregárselos a los familiares para una sepultura digna.

«Nos dedicamos a trabajar para liberarlos enteros. Te puedes tardar varias horas para quitarle un pedazo de concreto a un brazo para sacar el cuerpo con dignidad, completo, para entregárselo a la familia», concluye el rescatista.

Los Topos Aztecas -llamados así porque, como estos animales, excavan entre los escombros para localizar a personas atrapadas- son uno de los grupos de rescate que llegó a Venezuela como parte de la ayuda internacional de más de diez países, entre ellos El Salvador, Italia y Estados Unidos.

En paralelo, grupos de civiles se han sumado a los esfuerzos de rescate, así como de recopilación y distribución de insumos. EFE