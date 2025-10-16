EN VIDEO: Fiscalizaron balanzas usadas en el Mercado de Coche para asegurar un «peso justo», esto advirtieron a los comerciantes

El Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) y la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) fiscalizaron las balanzas usadas por los comerciantes en Coche para asegurar el «peso justo» y transparencia en los distintos establecimientos.

«​El Ministerio de Comercio Nacional, a través de Sencamer, en articulación con Inmerca (Alcaldía de Caracas), desplegó un operativo de verificación y fiscalización de balanzas en el Mercado Mayorista de Coche», indicaron ambos organismos de manera conjunta.

«​El objetivo es garantizar la transparencia y el precio justo para los caraqueños, verificando los pesos y medidas y alertando a la población sobre el peso real de los productos», añadió.

En una publicación de Instagram se puede ver cómo los funcionarios probaron las diferentes balanzas en los comercios de Coche con objetos de diferentes pesos para comprobar su correcto funcionamiento.

De igual forma, aclararon que no se trataba de un operativo para decomisar balanzas defectuosas.

«No se lo estamos decomisando, simplemente lo extraemos, le damos una orientación que corrija esta falla, que tiene otro peso, y se lo devolvemos con esa formación», dijo uno de los funcionarios.

Aunque ​de encontrarse infracciones, Sencamer otorgará un plazo de diez días hábiles al administrador del establecimiento para ponerse a derecho. De no cumplir, se iniciará un proceso administrativo sancionatorio.