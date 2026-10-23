EN VIDEO | Este fue el balance oficial sobre el simulacro de evacuación en Baruta: Se vienen más actividades

La Alcaldía de Baruta realizó esta mañana un simulacro de evacuación para afinar las capacidades de prevención ante emergencias. Unas horas después de la actividad, se publicó el balance oficial.

Este primer simulacro de sismo en Baruta alcanzó los 15.000 evacuados en apenas 30 minutos. El alcalde Darwin González precisó que la alarma sonó a las 10: 30, indicando «que era el momento en el que el evento sísmico estaba ocurriendo».

«Pocos segundos después, se inició la segunda alarma que fue la orden de desalojo de las edificaciones», apuntó González. Tal como adelantaron en días previos, 46 puntos estratégicos de Baruta participaron en el simulacro.

Los ambulatorios municipales y varias clínicas se sumaron al simulacro. Lo mismo hicieron ocho escuelas municipales, colegios privados, comercios y empresas, al igual que la propia sede de la Alcaldía y Concejo Municipal de Baruta.

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FUNCIONARIOS DE BARUTA

El simulacro no fue organizado exclusivamente por la Alcaldía de Baruta. Además de la Policía de Miranda y las autoridades municipales, colaboraron Protección Civil y organismos de emergencias.

También se contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Caracas y de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). En total, 469 funcionarios formaron parte del simulacro de evacuación.

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El alcalde adelantó que este no será un caso aislado, puesto que Baruta prepara más actividades semejantes. «En seis meses este simulacro será replicado y para el año 2027, planificamos dos simulacros más», explicó.

Baruta fue uno de los municipios de la Región Capital que se vieron afectados por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Más de 100 viviendas recibieron etiqueta roja, tres personas murieron y más de 1.500 recibieron atención médica.