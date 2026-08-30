EN VIDEO: Entró a una panadería y se robó un celular casi delante de las empleadas sin saber que estaba siendo grabado

A través de las redes sociales se difundió un video donde se ve a un hombre hurtando un teléfono celular, prácticamente, en las narices de las dependientes de una panadería ubicada en el oeste de Caracas.

Según los reportes, el hecho ocurrió la tarde del jueves 27 de agosto, en un establecimiento en el sector El Mirador, detrás del Bloque 49 en el 23 de Enero.

Las cámaras muestran a un joven acercándose al mostrador, mientras las empleadas hacen su trabajo. Luego, aprovechando el descuido de las mujeres, él estira la mano, toma el teléfono y disimuladamente se va del lugar.

Los comentarios publicados en la cuenta ElpanoramaVe, donde se difundió el clip, no se hicieron esperar.

“¡Qué gallo! ¡Un teléfono vale 100$! Ahora rayado y en video!”, dijo un usuario. Otro comentó: “Como me gustaría ver los 3 Doritos después y en el 23”, en referencia a que el rostro del perpetrador quedó grabado.

Mientras que otro internauta dijo: “Si yo tuviera un negocio y tuviera sistema cerrado de vigilancia contrataría a alguien nada más para que estuviera pendiente de las cámaras. Porque ahorita los comerciantes colocan ese sistema es nada más para vigilar a sus empleados para más nada”.

“Todo el mundo trabajando y él robando, se aprovecha que las mujeres están ocupadas haciendo su trabajo”, escribió otra persona.