EN VIDEO: El impactante rescate de tres zorritos en una madriguera tras devastador incendio en el parque Henri Pittier

Los organismos de emergencias rescataron este jueves a tres zorritos tras el devastador incendio en el parque nacional Henri Pittier, que arrasó unas 120 hectáreas en las montañas del estado Aragua.

El incendio forestal desatados en la tarde del martes calcinaron distintas zonas montañosas del parque nacional. En tal sentido, las llamas afectaron a la biodiversidad, causando la muerte de animales de la zona.

Sin embargo, un milagro se vivió en las montañas aragüeñas, cuando los rescatistas vieron movimiento en una madriguera. Se trataba de tres zorritos que lograron sobrevivir al devastador incendio.

El video del hallazgo se viralizó en redes sociales, puesto que se puede ver a los zorritos saliendo a la superficie tras el incendio. A par de metros, está lo que parece ser el cuerpo carbonizado de su madre.

De acuerdo al medio regional Notitarde, los zorritos se encuentran bajo el resguardo del Ministerio de Ecosocialismo. No hay detalles sobre su estado de salud.

BALANCE DEL INCENDIO

El incendio devastó, aproximadamente, unas 120 hectáreas de vegetación del parque nacional, según Últimas Noticias. Las autoridades confirmaron que las llamas consumieron zonas boscosas bajas, mientras que las altas se mantuvieron a salvo.

La Gobernación de Aragua organizó un comando para atender el incendio forestal. Funcionarios de los Bomberos de Aragua, Bomberos Forestales, Protección Civil y cuerpos de seguridad realizaron distintas acciones para contener las llamas.

En primera instancia, se activó la Operación Llovizna, que contó con descargas áreas de agua en las zonas más críticas. Mientras tanto, unos 120 funcionarios se desplegaron en la línea de fuego para monitorear y contener el incendio.

Las autoridades afirmaron que el 80% de los incendios forestales en Aragua fueron controlados gracias a la Operación Llovizna. También aclararon que los organismos de emergencias llevan más de 40 horas intentando contener las llamas.

Las llamas comenzaron cerca de los terrenos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay. Producto de las altas temperaturas y las ráfagas de viento, el incendio se expandió hasta los municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry.