Venezuela

EN VIDEO: Denunciaron vandalización de los laboratorios de química de la UCV, los estudiantes exigen soluciones

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
Los estudiantes de Ingeniería Química de la UCV denunciaron que el Laboratorio de Operaciones Unitarias fue vandalizado. Fotos capturas de video RRSS.
Los estudiantes de Ingeniería Química de la UCV denunciaron que el Laboratorio de Operaciones Unitarias fue vandalizado. Fotos capturas de video RRSS.

Los estudiantes de Ingeniería Química de la UCV denunciaron este domingo 27 de septiembre la vandalización del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la escuela, por lo cual pidieron apoyo a toda la comunidad ucevista para visibilizar esta situación.

En un video publicado en redes sociales, los jóvenes exigieron soluciones para la seguridad y recuperación del laboratorio.

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Los muchachos mostraron imágenes de las instalaciones completamente destrozadas, lo cual, según la denuncia pone en riesgo las prácticas y actividades académicas de los semestres en curso.

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En la cuenta en X (Twitter) de Viva la UCV, denunciaron que “mientras que actos vandálicos atentan contra la academia, la ministra Ana María Sanjuan se encierra en una oficina a secuestrar la discusión de la ley de universidades, en vez de recorrer las aulas y ver los problemas reales de los estudiantes”.

Los ucevistas exigieron a las autoridades respuestas inmediatas y planes de seguridad eficientes para proteger los bienes e instalaciones de la facultad.

“Nos han dejado trabajando con las uñas y nos obligan a pedir ayuda a cualquier empresa, estudiante o individuo que pueda hacer una donación. Como tuberías, válvulas y bombas”, para seguir trabajando, dijeron los estudiantes.

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