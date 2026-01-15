Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez dice que si tiene que ir a la Casa Blanca «nunca se arrastrará», lo hará «de pie»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que si debe visitar Washington, en Estados Unidos, lo hará «de pie», buscando defender los intereses de Venezuela ante la Administración de Donald Trump.

Contents

Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta de la gestión ejecutiva del 2025. A menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la mandataria encargada aseguró que «nunca se arrastrará» hasta la Casa Blanca.

Leer Más

Proponen modificar ley de arrendamientos para ofertar viviendas desocupadas en el país: 250.000 inmuebles saldrían al mercado
El cambio aprobado por Uscis que facilitará el proceso para obtener la Green Card
El castigo que podría recibir Trump si lo declaran culpable en su primer juicio

«Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón», dijo Rodríguez.


Aunque la mandataria no confirmó una visita a la Casa Blanca, aseguró que no visitará la ciudad «reptando». «Será de pie; es lo que corresponde, como una venezolana o venezolano de pie», sentenció.

Tras la operación militar de Estados Unidos en la Gran Caracas, Rodríguez insistió en la vía del diálogo con la Casa Blanca. En tal sentido, pidió «ir juntos como venezolanas a defender la soberanía», independiente de la tolda política.

«Sabemos que son muy poderosos, que son una potencia nuclear letal», dijo Rodríguez. «No tenemos miedo a encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ EN MEMORIA Y CUENTA: PIDIÓ REFORMAR DE LEY DE HIDROCARBUROS, ENVÍO MENSAJE A LA OPOSICIÓN Y HABLÓ DE LOS PRESOS POLITICOS

Las declaraciones de Rodríguez se dieron el mismo día en que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tuvo una reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rodríguez tuvo una llamada con Trump el miércoles. Según el mandatario estadounidense, trataron temas como petróleo, comercio y «seguridad nacional», mientras que la venezolana se limitó a confirmar que abordaron una «agenda de trabajo bilateral».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

María Corina Machado, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, llevó este jueves, 15 de enero, su mensaje al Senado de Estados Unidos, donde pidió a los legisladores “pensar en todo" lo que han vivido los venezolanos durante más de dos décadas de crisis política y social.  
La petición que hizo María Corina Machado a los senadores de EEUU en torno a «la lucha de los venezolanos»
EEUU
VIDEO VIRAL: Escándalo en Chile por lo que dijo Boric sobre Cuba y Fidel Castro
Mundo
Aerolíneas venezolanas aumentan sus vuelos internacionales tras ola de cancelaciones
¿Venezuela reactivará los vuelos internacionales? Esto fue lo que reveló un especialista
Venezuela