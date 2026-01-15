EN VIDEO: Delcy Rodríguez dice que si tiene que ir a la Casa Blanca «nunca se arrastrará», lo hará «de pie»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que si debe visitar Washington, en Estados Unidos, lo hará «de pie», buscando defender los intereses de Venezuela ante la Administración de Donald Trump.

Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta de la gestión ejecutiva del 2025. A menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la mandataria encargada aseguró que «nunca se arrastrará» hasta la Casa Blanca.

«Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón», dijo Rodríguez.

#EnVideo📹| «Si algún día me tocase como Presidenta Encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor», sentenció la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, @delcyrodriguezv.#15Ene pic.twitter.com/gaSticn78x — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 15, 2026



Aunque la mandataria no confirmó una visita a la Casa Blanca, aseguró que no visitará la ciudad «reptando». «Será de pie; es lo que corresponde, como una venezolana o venezolano de pie», sentenció.

INSISTE EN EL DIÁLOGO

Tras la operación militar de Estados Unidos en la Gran Caracas, Rodríguez insistió en la vía del diálogo con la Casa Blanca. En tal sentido, pidió «ir juntos como venezolanas a defender la soberanía», independiente de la tolda política.

«Sabemos que son muy poderosos, que son una potencia nuclear letal», dijo Rodríguez. «No tenemos miedo a encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica», añadió.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron el mismo día en que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tuvo una reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rodríguez tuvo una llamada con Trump el miércoles. Según el mandatario estadounidense, trataron temas como petróleo, comercio y «seguridad nacional», mientras que la venezolana se limitó a confirmar que abordaron una «agenda de trabajo bilateral».