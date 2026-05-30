EN VIDEO: Delcy Rodríguez crea Viceministerio de IA e inaugura centro de datos de Pdvsa

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación del Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva, buscando emplear esta tecnología en el desarrollo económico del país.

Rodríguez encabezó la inauguración del Centro Tecnológico y de Gestión de Datos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas. Junto a la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao,

«A través de la creación del Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva, junto a la ministra, junto a Pdvsa en su conjunto, estamos dando un impulso de una Venezuela para el futuro», dijo Rodríguez.

#29May | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación del Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva, buscando emplear esta tecnología en el desarrollo económico del país Video: VTV pic.twitter.com/SRd9vCst5j — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 30, 2026



La mandataria no aclaró específicamente de cuál Ministerio dependerá este organismo. Sin embargo, tomando en cuenta que el anuncio se dio en una nueva instalación de Pdvsa, se presume que podría formar parte de la cartera de Hidrocarburos.

RODRÍGUEZ SOBRE EL CENTRO

El pronunciamiento se dio en el marco de la apertura de este centro de datos para la industria de hidrocarburos. Durante su alocución, Rodríguez detalló que las instalaciones contarán con IA y también estará disponible para el sector privado.

«Es un centro que, a través del apoyo tecnológico, nos va a permitir tener modelos predictivos para el mantenimiento de los campos y también mejorar las capacidades productivas y la aplicación de la inteligencia artificial», detalló la mandataria encargada.

Rodríguez expuso que, además del almacenamiento y gestión de datos, también habrá un «centro de información y automatización de nuestra industria». A esto se suman sistemas de ciberseguridad.

#29May | Delcy Rodríguez, inauguró el Centro de Atención de Salud Integral en PDVSA La Campiña, en Caracas, con el objetivo de fortalecer la atención de los trabajadores de la industria petrolera Video: VTV pic.twitter.com/GYcQRtBydR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 30, 2026



El anuncio de Rodríguez se dio unos meses después de que la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para facilitar inversiones extranjeras, luego del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos.