EN VIDEO | Delcy Rodríguez concretó «acuerdo estratégico» con General Electric, estos son los detalles de la firma

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes la firma de un «acuerdo estratégico» con la empresa General Electric, que busca atender la crisis eléctrica y poner en marcha obras en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El acto se llevó a cabo esta tarde en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Rodríguez estaba acompañada por varios integrantes de su gabinete, mientras que la empresa presentó una comisión encabezada por Roger Martella, director corporativo de Energía Eléctrica.

«Durante seis semanas han estado en nuestro país haciendo un levantamiento muy preciso y minucioso sobre el SEN, tanto en su generación hídrica como térmica», indicó Rodríguez, quien calificó de «paso histórico» el memorando de entendimiento con General Electric.

Rodríguez instó a que el memorando se convierta en un «contrato» en «lo más breve posible». Así pues, espera que comiencen cuánto antes estos «trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios».

RODRÍGUEZ DETALLA EL PLAN

La mandataria encargada subrayó que el objetivo es alcanzar un contrato de cuatro años que recupere 5.000 megavatios para el SEN. «Son necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industria del país», agregó.

«Estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país (…) Es importante que el país sepa los pasos que se están dando», acotó Rodríguez.

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De igual forma, consideró que «son palabras de esperanza» para los venezolanos. «Que podamos avanzar a paso firme, sin descanso, en la recuperación del SEN para el bienestar de todo el país y facilitar las condiciones de las inversiones internacionales», aseveró.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron dos días después de que se firmara un acuerdo con la empresa Impsa para culminar importante proyecto hidroeléctrico Tocoma, ubicado en el estado Bolívar, para aumentar la generación de energía en el país.