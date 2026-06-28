Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez alargó la suspensión de clases en todo el territorio nacional

Valentín Romero
Valentín Romero
1 Min de Lectura
Foto: Captura de video

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que las clases, a todos los niveles, seguirán suspendidas al menos por «una semana más», debido al estado de conmoción que vive el país tras el doblete sísmico registrado el pasado miércoles 24 de junio.

«Hemos tomado la decisión de suspender las clases una semana más. Durante esta semana (que inicia mañana lunes) no habrá clases en todo el territorio nacional», dijo durante una reunión con su gabinete de ministros en Miraflores.

- Publicidad -
Ad image

Es importante destacar que las clases ya se habían suspendido tras el trágico fenómeno natural que ha dejado hasta el momento: 1.450 muertos, 3.150 heridos y más de 12.700 personas damnificadas.

De hecho se anunció que las escuelas públicas del país servirían como centros de acopio para recibir insumos para los afectados.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 29/06
$ USD: 623,02 Bs
EUR: 710,10 Bs
FÚTBOL