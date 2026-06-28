EN VIDEO: Delcy Rodríguez alargó la suspensión de clases en todo el territorio nacional

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que las clases, a todos los niveles, seguirán suspendidas al menos por «una semana más», debido al estado de conmoción que vive el país tras el doblete sísmico registrado el pasado miércoles 24 de junio.

«Hemos tomado la decisión de suspender las clases una semana más. Durante esta semana (que inicia mañana lunes) no habrá clases en todo el territorio nacional», dijo durante una reunión con su gabinete de ministros en Miraflores.

Es importante destacar que las clases ya se habían suspendido tras el trágico fenómeno natural que ha dejado hasta el momento: 1.450 muertos, 3.150 heridos y más de 12.700 personas damnificadas.

De hecho se anunció que las escuelas públicas del país servirían como centros de acopio para recibir insumos para los afectados.