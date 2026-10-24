EN VIDEO: Delcy Rodríguez afirmó que el país está «a muy poco de la meta de hambre cero»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este sábado 24 de octubre que el país está «a muy poco de alcanzar la meta del hambre cero», durante la activación del Plan Venezuela Alimenta, desde el municipio Baruta del estado Miranda.

«Nace hoy el Plan Venezuela Alimenta, hambre cero para que todos los esfuerzos y las capacidades, las industrias y el financiamiento se dé para este objetivo que es estratégico», aseveró, al tiempo que destacó que este programa se inició con más del 90% de producción nacional.

Rodríguez dijo que Venezuela quiere ir de la mano con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por ello, agregó que cada uno de los aspectos que aborda el plan están concatenados con los requerimientos de esa oficina de la ONU.

Enfatizó que la producción comunal abastece las bodegas de la comunidad con el objetivo de abaratar el acceso de los productos de los alimentos.

Destacó que la economía nacional garantiza el abastecimiento de alimentos. En ese sentido, señaló que pronto presentará ante la Asamblea Nacional la ley de la economía local.

Añadió que este año el consumo de alimentos aumentó 22%. «Estos datos nos hacen sentir que es el camino correcto, impulsar la producción nacional, acompañar la producción nacional con políticas públicas muy direccionadas, fiscales, financieras, tecnológicas y de innovación», sostuvo.

Recalcó que debe continuar el avance hacia la soberanía alimentaria para reducir la dependencia de las importaciones y garantizar que todos los productos se produzcan en el país.

SUPERADAS LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA FAO

Por otro lado, se refirió a que Venezuela ha superado varias metas establecidas por la FAO, como a de la lactancia materna que llega a más de 70%.

Rodríguez estuvo acompañada por el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas; el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López; el ministro de Ciencia y Tecnología, Yvan Gil; el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.