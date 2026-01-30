EN VIDEO: Controlaron otro incendio en el parque Henri Pittier este 30Ene, afectó 7,2 hectáreas

El ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, informó este viernes que fue «controlado y liquidado» el nuevo incendio que se registró en el parque nacional Henri Pittier en el estado Aragua.

«Tras un reinicio del fuego por fuertes vientos en el sector La Placera, se reactivaron durante la madrugada las operaciones de combate cuerpo a cuerpo con herramientas manuales. 78 voluntarios y funcionarios permanecieron en el terreno con entrega y disciplina», indicó.

En ese sentido, sostuvo que a las 3:00 a.m. fue que lograron controlar el incendio. «Desde las 8:00 a.m., reforzamos las labores de liquidación, incluyendo apoyo aéreo con la aeronave PA001, para garantizar un remate efectivo y seguro», señaló.

«La vegetación afectada fue principalmente sabana. Se cumplió la misión esencial: el fuego no avanzó hacia el bosque ni alcanzó las cuencas del Caño Colorado. Seguimos en fase de liquidación y vigilancia activa», dijo en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Freddy Ñáñez 🇻🇪 (@luchaalmada15)

EL INCENDIO EN EL PARQUE HENRI PITTIER

Freddy Ñáñez había informado que desde la noche del miércoles estaba siguiendo de cerca el trabajo del Cuerpo de Bomberos Forestales, Protección Civil y voluntarios en el control y extinción de un nuevo incendio registrado en el Parque Nacional Henri Pittier.

«El incendio se inició alrededor de las 3:00 p.m. en los sectores Camburito y La Placera, municipio Girardot, parroquia Las Delicias, y afectó aproximadamente 7,2 hectáreas de terreno. El despliegue inmediato en el área fue determinante para impedir que las llamas avanzaran hacia zonas de mayor fragilidad ecológica y hacia la montaña», comentó.

Asimismo, manifestó que más del 95 % de los incendios forestales son provocados por la acción humana. «Cada quema es una agresión directa contra la flora y la fauna que no pueden huir, contra los suelos que tardan años en recuperarse y contra las cuencas que sostienen el agua que llega a nuestras comunidades», acotó.

«Como ministro, me duele profundamente constatar los efectos de estas acciones. Vegetación afectada, fauna desplazada, suelos debilitados y un aire contaminado que impacta de forma directa la salud de las personas. El humo y las partículas liberadas por los incendios incrementan los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y trabajadores expuestos», resaltó.

Además, afirmó que la ciencia ha demostrado que los incendios forestales «liberan gases y contaminantes invisibles en cantidades mayores a las que se estimaban. Esto afecta la calidad del aire a niveles comparables con fuentes industriales y del transporte. Por eso, estos hechos no son solo un problema ambiental: son también un problema de salud pública y justicia social».